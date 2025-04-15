Организаторы - Казахская национальная консерватория им. Курмангазы при поддержке Министерства культуры и информации, несмотря на трудности не только материального, но и геополитического характера, вновь собрали ведущих специалистов-этномузыковедов из тюркоязычных стран, США, Японии и Европы (Великобритании, Германии, Австрии и Польши).

Конференция началась с исполнения одноименного кюя легендарного тюркского композитора IX века Коркыта, прозвучавшего на таком древнетюркском инструменте как кылкобыз. Затем с напутственным словом к участникам конференции обратились в режиме онлайн поэт Олжас Сулейменов и известный ученый-этномузыковед из США Изалий Земцовский.

Участники музыкального форума в Алматы внесли предложения об инициировании перед правительствами своих стран новых проектов по совместному изучению музыки тюркских народов, ее внедрению в учебный процесс в среднем и высшем образовательном звеньях - музыкальных колледжах и вузах, а также созданию учебников по тюркской музыке и словаря общетюркских музыкальных терминов.