Фото Оксаны Катковой

Договоренности об этом достигнуты на этнофестивале «Тойбастар», состоявшемся в Уральске.

Впервые этнофестиваль «Тойбастар» был организован Советом деловых женщин ЗКО Региональной палаты предпринимателей на областном уровне в 2023 году. В прошлом году он встречал гостей из других регионов Казахстана. Участниками нынешнего – стали свыше 130 ремесленников Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей, а также представители ряда российских общественных объединений из Самары, Оренбурга и Саратова.

Председатель СДЖ ЗКО Ляна Турсынова выразила уверенность, что мероприятие станет благодатной платформой для дальнейшего сохранения традиций, будет способствовать развитию отрасли народного творчества в обеих странах. В рамках круглого стола Совет деловых женщин ЗКО подписал меморандумы о сотрудничестве с Международным центром «Қазақ тілі» в РФ и МОО «Национально-культурная автономия казахов г. Самары «Ак Жол».

Достигнуты договоренности о взаимодействии по развитию предпринимательских инициатив, в том числе, среди женщин, поддержке сохранения и продвижения казахского языка, традиций и национальной идентичности казахов. Будет налажен обмен опытом и информацией о возможностях сотрудничества, грантах, инвестиционных, образовательных и молодежных программах, социальных и культурных проектах, планируется проведение совместных мероприятий, включая форумы, деловые встречи, мастер-классы.

На площади первого Президента развернулся настоящий праздник с ярмаркой-выставкой, музыкальными выступлениями и спортивными состязаниями. Желающие смогли участвовать в мастер-классах по гончарному делу, плетению камчи, прядению, обработке шерсти. Гостям был продемонстрирован один из важнейших казахских обрядов – тусау кесу. Как разрезание пут на ногах символизирует начало нового этапа в жизни ребенка, так и этнофестиваль, прошедший в международном формате, стал очередным шагом в укреплении культурного сотрудничества и деловых связей Казахстана и России.