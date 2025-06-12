Темами для рисунков юных авторов стали сказки и традиции казахского народа, творчество Абая и Жамбыла, освоение космоса, экологические проблемы, природное богатство Казахстан­ского Алтая... Как отметила специалист экспозиционно-выс­тавочной работы музея Лариса Мартынова, творчество многих участников уже не раз отмечалось на конкурсах в нашей стране и за рубежом – в Чехии, Китае, России, Великобритании. И хотя рисунки выполнены детьми, они касаются серьезных и даже философских вопросов.

– Мы видим, что юные художники мастерски используют различные техники, – говорит искусствовед. – В экспозиции представлена живопись, графика, компьютерная графика. Названия работ красноречиво говорят о том, что волнует детей: «Глобальный вайб», «Созвездие Лебедь», «Песни весны».

Среди работ, отмеченных специалистами, картина Полины Глухих «Матренин Соколок», навеянная названием сопки в Риддере. По легенде, местная жительница Матрена похоронила здесь единственного сына, который замерз, когда батрачил на злого хозяина. Сюжет с выразительным пейзажем, к слову, получил первое место на меж­дународном конкурсе Golden Time Talent в Лондоне.

Как подчеркнула Лариса Мартынова, экспозиция стала итогом обучения и творческого роста юных дарований. Цель выставки – продемонстрировать уровень мастерства ребят, показать современные подходы в изобразительном искусстве.

Всего художественное отделение школы «Жұлдыз» объединяет девять студий, работающих по авторским творческим программам. Летом юных живописцев и графиков ждут очередные пленэры, конкурсы, мастер-классы. Вполне возможно, что по их итогам зрители смогут насладиться новой интересной выставкой.