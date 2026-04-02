Внедорожник для ЧС Хорошая новость 2 апреля 2026 г. 5:20 599 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО На востоке страны автопарк Центра медицины катастроф пополнил высокопроходимый пикап Toyota Hilux. фото ДЧС ВКО Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, внедорожник необходим медикам, чтобы быстрее добираться в труднодоступные регионы горной местности. Кроме того, персоналу центра, а также сотрудникам «Казселезащиты» передали комплекты современной экипировки, обеспечивающей комфорт, функциональность и безопасность при выполнении служебных задач. Как отметил начальник областного ДЧС Рашид Блялов, когда речь идет о спасении людей, современное оснащение играет важную роль в обеспечении оперативности. #автопарк #Центр медицины катастроф #пикап