Подарок для спортсмена

Ключи от однокомнатной квартиры вручили костанайскому борцу Иусуфу Мациеву. Жилье в новом жилом комплексе в самом центре Костаная – подарок ему от местной строительной компании.

фото Аиды Бажировой

Спорт­смен признался, что собственная крыша над головой для него давняя мечта, ведь по сей день он снимал жилье.

Мастер греко-римской борьбы Иусуф Мациев внес огромный вклад в развитие отечест­венного спорта. В 2025-м он стал серебряным призером чемпионата мира, а в мае этого года выиграл Кубок Респуб­лики Казахстан в Алматы и получил путевку на Азиатские игры в Японии.

– Это огромнейший труд. Благодаря усиленным стараниям Иусуфа Костанайская область впервые получила лицензию на Азиатские игры. И очень важно, что заслуги нашего спортсмена оценены по достоинству. Подобные инициативы рассматриваются как вклад в развитие спорта высших достижений и укреп­ление резерва национальной сборной. Ведь когда труд человека замечают, он старается еще больше и результаты его выше. Иусуф Мациев – отличный пример для подражания. Он занимается вместе со всеми, у него есть определенный подход, а молодые спортсмены смотрят на него и учатся, – отметил заместитель руководителя управления спорта Костанайской области Бахтияр Коспанов.