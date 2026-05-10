Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях

В полиции Акмолинской области подтвердили, что сейчас идет следствие, чтобы выяснить все детали инцидента, сообщает Kazpravda.kz

«Водитель задержана и водворена в изолятор временного содержания. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего», – проинформировали в правоохранительных органах.

Напомним, во дворе дома по улице Иманова водитель автомашины Kia Seltos, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на малолетнего ребенка, который выбежал на проезжую часть.