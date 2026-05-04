Малолетнего ребенка насмерть сбило авто во дворе дома в Астане

Погибшему мальчику было всего 1 год и 8 месяцев

Во дворе дома по улице Иманова водитель автомашины Kia Seltos, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на малолетнего ребенка, который выбежал на проезжую часть, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны



В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте.



По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

В полиции предупредили водителей о необходимости быть предельно внимательными при движении во дворах и на прилегающих территориях, учитывать возможное появление детей на проезжей части, а родителей – не оставлять малолетних детей без присмотра вблизи дорог и во дворах во избежание трагических последствий.