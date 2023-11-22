Внесены поправки в устав ОДКБ

Мажилис на пленарном заседании принял ратификацию четвертого протокола о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к документу, 7 октября 2002 года государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан) подписан устав Организации Договора о коллективной безопасности. Уставом предусмотрено учреждение Организации Договора о коллективной безопасности, определены цели и принципы, направления деятельности и иные организационные вопросы организации. Устав ратифицирован законом РК от 1 июля 2003 года.

В соответствии со статьей 27 устава, с общего согласия государств-членов организации в него могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами. Протоколы об изменениях и дополнениях в устав являются его неотъемлемой частью и вступают в силу в порядке, установленном статьей 26 устава.

В устав трижды внесены изменения – протоколом от 10 декабря 2010 года, вторым и третьим протоколами от 8 ноября 2018 года.

26 августа 2022 года главами государств-членов ОДКБ в индивидуальном порядке подписан четвертый протокол о внесении изменений в устав, который предусматривает 2 дополнения в статьи 8 и 17 устава.

Первое дополнение расширяет направление деятельности государств-членов организации в части взаимодействия в сфере биологической безопасности.

Второе дополнение носит процедурный характер и предусматривает досрочное прекращение полномочий генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности организации согласно представлению Совета министров иностранных дел организации.