Внесены поправки в устав ОДКБ

Международное сотрудничество, Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании принял ратификацию четвертого протокола о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: shabat.am

Как отмечается в заключении к документу, 7 октября 2002 года государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан) подписан устав Организации Договора о коллективной безопасности. Уставом предусмотрено учреждение Организации Договора о коллективной безопасности, определены цели и принципы, направления деятельности и иные организационные вопросы организации. Устав ратифицирован законом РК от 1 июля 2003 года.

В соответствии со статьей 27 устава, с общего согласия государств-членов организации в него могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами. Протоколы об изменениях и дополнениях в устав являются его неотъемлемой частью и вступают в силу в порядке, установленном статьей 26 устава.

В устав трижды внесены изменения – протоколом от 10 декабря 2010 года, вторым и третьим протоколами от 8 ноября 2018 года.

26 августа 2022 года главами государств-членов ОДКБ в индивидуальном порядке подписан четвертый протокол о внесении изменений в устав, который предусматривает 2 дополнения в статьи 8 и 17 устава.

Первое дополнение расширяет направление деятельности государств-членов организации в части взаимодействия в сфере биологической безопасности.

Второе дополнение носит процедурный характер и предусматривает досрочное прекращение полномочий генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности организации согласно представлению Совета министров иностранных дел организации.

 

#мажилис #Парламент #международное сотрудничество #ОДКБ

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