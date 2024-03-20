Внештатных советников по вопросам инвалидности будут назначать по новым правилам

Общество
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Айман Аманжолова
[email protected]

Минтруда разработало проект Правил назначения внештатных советников по вопросам инвалидности, передает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Правила назначения внештатных советников министров, акимов районов, городов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы по вопросам инвалидности размещены на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 5 апреля.

Целью деятельности советника является представление законных интересов и обеспечение учета мнения лиц с инвалидностью (ЛСИ) при обсуждении и принятии решений на республиканском и местном уровнях.

В соответствии с правилами советником может быть назначен гражданин РК не моложе 18 лет, имеющий опыт общественной и иной работы в области защиты прав и расширения возможностей ЛСИ не менее пяти лет, в случае выбора советника на местном уровне – постоянно проживающий в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

Советник подотчетен и ответственен перед первым руководителем, а также перед координационным советом в области социальной защиты ЛСИ на республиканском или региональном уровне.

Срок полномочий советника составляет 3 года. Один и тот же человек может быть советником не более двух раз подряд.

Кандидатуры на позицию советника выдвигаются общественными объединениями лиц с инвалидностью, а также гражданами, в том числе путем самовыдвижения.

Кандидат в советники не должен:

1) быть лицом, занимающим государственную должность, гражданским служащим, депутатом Парламента РК, судьей; 

2) иметь судимость, которая не погашена или не снята в установленном законодательством порядке;

3) в установленном законом порядке быть признанным судом: недееспособным или ограниченно дееспособным, виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения;

4) состоять на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

Кандидаты не допускаются к конкурсу при наличии одного из следующих случаев:

1) несоответствия требованиям, установленным в пунктах 3, 14 настоящих Правил;

2) непредставления документов и (или) сведений, указанных в пункте 15 настоящих Правил;

3) представления документов и (или) сведений, содержащих недостоверную информацию.

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, считается рекомендованным на позицию советника. По кандидатам, набравшим одинаковое количество голосов, руководитель рабочей группы вносит представление первому руководителю, который оставляет за собой право решающего голоса.

Советник досрочно прекращает свою деятельность в случаях:

- личной инициативы советника;

- признания судом его недееспособным или ограниченно дееспособным;

- признания судом его безвестно отсутствующим или объявления умершим;

- вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;

- выезда за пределы Казахстана на постоянное место жительства;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей, установленного на основании оценки эффективности деятельности советника;

- поступления на государственную, гражданскую службу, избрания депутатом Парламента РК, назначения судьей;

- истечения срока полномочий.

Процедура назначения советника начинается за два месяца до истечения срока полномочий действующего советника в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

Подробнее с правилами можно ознакомиться на портале «Открытые НПА» по ссылке.

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