Во Франции на фоне жары подскочили показатели смертности

После начала период экстремальной жары в Западной Европе, показатели смертности во Франции превысили прогнозируемые значения на 1 000 случаев. Об этом сообщило французское ведомство по вопросам здравоохранения Santé publique France в воскресенье, 28 июня, с указанием, что речь идет о предварительных данных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

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"Santé publique France сообщает о росте наблюдаемых с 23 июня 2026 года ежедневных показателей смертности, основанных на предварительных (необобщенных) данных о смертности, - говорится в пресс-релизе ведомства. - Более выраженный рост числа зарегистрированных смертей наблюдался в регионах, где действует "красная" степень опасности, особенно среди скончавшихся у себя дома".

По этим данным, 24 июня в стране было зафиксировано более 1 200 смертей (от всех причин). 25 и 26 июня - более 1 400 смертей, причем данные за 26 июня еще не подсчитаны окончательно. Ведомство приводит для сравнения ежедневные показатели смертности за апрель и май: от 900 до 1 000 случаев смерти в каждом из этих месяцев.

"Таким образом, с 24 июня было зафиксировано примерно на 1000 смертей больше (неокончательные данные) по сравнению с показателями предыдущих месяцев", - констатируют в Santé publique France. Как указано в сообщении, в последние несколько дней рост ежедневных показателей смертности был более выраженным в регионах, где действует "красная" степень опасности, а именно: в Иль-де-Франс, Новой Аквитании, Бретани, регионе Центр - Валь-де-Луар, Нормандии и Пеи-де-ла-Луар.

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