Более 250 человек стали жертвами землетрясения в Колумбии

Большинство погибших - жители городов Перейра и Кали, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс
Землетрясение в Колумбии унесло жизнь не менее 254 человек, сообщают в среду испаноязычные СМИ. Днем ранее сообщалось о 169 жертвах.
Большинство погибших - жители городов Перейра и Кали. Поисково-спасательные операции продолжаются.
Некоторые страны и объединения ранее сообщили о выделении финансовой помощи Боготе. Так, для борьбы с последствиями стихийного бедствия Евросоюз выделит Колумбии 2 млн евро.
«Мы предоставим 2 млн евро для поддержки населения в наиболее пострадавших районах», - написала в среду председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
Ранее Госдеп США объявил о выделении 15,5 млн долларов для помощи Колумбии.
В понедельник в центральной части и на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар, примерно в 240 км к западу от столицы страны - Боготы.
По данным Геологической службы Колумбии, землетрясение стало самым сильным за последние 10 лет.
Ранее в Колумбии полностью прекратили экспорт кофе из-за последствий землетрясения.