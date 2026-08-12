Более 250 человек стали жертвами землетрясения в Колумбии

В мире,Землетрясения
Айман Аманжолова
корреспондент

Большинство погибших - жители городов Перейра и Кали, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Землетрясение в Колумбии унесло жизнь не менее 254 человек, сообщают в среду испаноязычные СМИ. Днем ранее сообщалось о 169 жертвах.

Большинство погибших - жители городов Перейра и Кали. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Некоторые страны и объединения ранее сообщили о выделении финансовой помощи Боготе. Так, для борьбы с последствиями стихийного бедствия Евросоюз выделит Колумбии 2 млн евро.

«Мы предоставим 2 млн евро для поддержки населения в наиболее пострадавших районах», - написала в среду председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Ранее Госдеп США объявил о выделении 15,5 млн долларов для помощи Колумбии.

В понедельник в центральной части и на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар, примерно в 240 км к западу от столицы страны - Боготы.

По данным Геологической службы Колумбии, землетрясение стало самым сильным за последние 10 лет. 

Ранее в Колумбии полностью прекратили экспорт кофе из-за последствий землетрясения. 

 

#землетрясение #жертвы #Колумбия

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