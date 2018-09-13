Во Франции подготовили план по борьбе с бедностью

За день до официального объявление президентом Франции Эммануэлем Макроном плана по борьбе с бедностью и нищетой правительство раскрыло его главные пункты, сообщает korrespondent.net.
Как пишет РБК со ссылкой на французское издание Le Monde, "амбициозный план" борьбы с бедностью предусматривает выделение на эти цели восьми миллиардов евро в течение четырех лет.
Он призван "решить проблемы нищеты" и "создать государство всеобщего благосостояния XXI века".
Президент своими действиями, как отмечает Le Monde, пытается убедить избирателей в том, что его политика реформ приносит пользу не только богатым и бизнесу, но и бедным французам.
Основной упор в плане сделан на поддержку детей из бедных семей и молодежи.
Среди его пунктов − создание 30 тысяч доступных яслей с тем, чтобы родителям было куда отдать детей перед тем, как выйти на работу. В школах планируется ввести завтраки, поскольку около 13% детей приходят учиться на голодный желудок.
От 200 до 300 тысяч школьников намерены охватить программой введения социального тарифа на питание в школах.
Со 100 до 500 тысяч увеличится число молодых людей, которые подпадают под программу социальных гарантий молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.
Программа предусматривает также введение всеобщего медицинского страхования для людей с доходом менее 700 евро в месяц.
Кроме того, с помощью компьютеризации власти хотят освободить социальных работников от бюрократической работы и повысить эффективность их деятельности.
В августе рейтинг популярности Макрона среди избирателей снизился до 34%, что является самой низкой оценкой с начала его пятилетнего мандата, напомнил портал.