Во избежание идентификации, астанчанин закрывал бумагой цифру госномера авто

Астанчанин за рулем Chrysler стал жертвой собственной хитрости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Колёса

На проспекте Республики патрульные полицейские остановили автомобиль, заметив, что одна из цифр государственного номерного знака была закрыта бумажкой. Такой трюк был предпринят водителем для затруднения идентификации транспортного средства.

Полицейские среагировали на ситуацию и составили административный протокол в отношении мужчины.

Автомобиль отправлен на коммунальную стоянку, а сам автолюбитель оказался под арестом — суд определил наказание в виде однодневного задержания и лишения прав на год.