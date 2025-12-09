Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении

Происшествия,Закон и Порядок
70
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

От мужчины потребовали, чтобы он прошел медицинское освидетельствование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Водителя автоцистерны, перевозившего солярку, привлекли к ответственности за неповиновение полиции и отказ от освидетельствования на алкогольное опьянение, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Как рассказали в областном департаменте полиции, в ходе рейда сотрудники остановили на трассе грузовик SHACMAN SX3000, груженый более 22 тоннами дизельного топлива. При этом полицейские заметили у 49-летнего водителя признаки возможного опьянения. От мужчины потребовали, чтобы он прошел медицинское освидетельствование.

«Так как водитель отказался выполнять законные требования сотрудников, в отношении него составлены материалы за неповиновение органам внутренних дел и уклонение от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения», - пояснили в департаменте.

Всего за семь дней оперативно-профилактического мероприятия по области установлено свыше 1,5 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе 30 фактов нахождения водителей за рулем в нетрезвом виде.

#полиция #водитель #ответственность

