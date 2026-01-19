Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области

Дана Аменова
специальный корреспондент

29 раз мужчина игнорировал требования дорожных знаков и дорожной разметки, в том числе стоп-линии

Фото: Polisia.kz

Сотрудники Департамента полиции Жамбылской области с помощью информационной системы «Қорғау» выявили водителя автомобиля Toyota Camry, допустившего 155 нарушений ПДД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Большинство нарушений связано с превышением установленной скорости – зафиксировано 126 фактов, что создавало реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Кроме того, 29 раз водитель игнорировал требования дорожных знаков и дорожной разметки, в том числе стоп-линии. Несмотря на уклонение от ответственности, водитель продолжал нарушать ПДД: за первые 16 дней января зафиксировано еще 18 правонарушений.

По итогам рассмотрения материалов он привлечен к ответственности. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку.

В правоохранительных органах напомнили, что соблюдение скоростного режима и требований дорожных знаков является залогом безопасности всех участников дорожного движения и призывают водителей ответственно относиться к требованиям закона.

#задержание #водитель #нарушения #ПДД #Жамбылская область

