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Водные прогулки ограничат в "темно-красной" зоне РК
В постановление Главного государственного санитарного врача на транспорте "Об ужесточении ограничительных и карантинных мер на объектах водного транспорта" внесли изменения, сообщает Kazpravda.kz.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан, в соответствии со статьей 104 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Главного государственного санитарного врача на транспорте от 19 июля 2021 года № 143 «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер на объектах водного транспорта» следующие изменения:

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«запрет на эксплуатацию водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы и другие), используемых в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах в регионах, за исключением участников проекта «Ashyq»;

в регионах, расположенных в зоне критического уровня риска («темно-красная» зона) в выходные дни запретить эксплуатацию водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы, лодки, катамараны, водные мотоциклы и другие), используемых в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах, включая участников проекта «Ashyq»;

подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«внедрение проекта «Ashyq» на объектах водного транспорта и контроль за соблюдением карантинных мер, с разъяснением собственникам о принятых мерах ограничительного характера по запрету эксплуатации водного транспорта, используемых в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«1) обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложению 2 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства»;

2) при переходе региона в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «желтой» обеспечить строгое соблюдение требований, согласно приложениям 2, 4 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства».».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Ж. Уразалина.

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