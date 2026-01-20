Из-за дефицита гидроресурсов в этом году лишь двум райо­нам Туркестанской области разрешено выращивать рис. Посевы этой тепло- и влаголюбивой культуры (1 кг риса требует до 4 000 л воды) допускаются только в Отырарском и Шардаринском районах, где злаковые традиционно возделывались на протяжении многих лет. Именно эти территории и продолжат обеспечивать рисом регион. Остальным фермерам рекомендовано переходить на менее влаголюбивые сельскохозяйственные культуры.

В качестве альтернативы рису аграриям предлагают увеличить посевные площади под кукурузу и бахчевые культуры, которые потребляют в разы меньше воды. В настоящее время проводится разъяснительная работа с сельхозпроизводителями. Специалисты областного управления сельского хозяйства и представители местных исполнительных органов встречаются с ними, разъясняя ситуацию с поливной водой и убеждая пересмотреть структуру посевов. Штрафные санкции за нарушение запрета на возделывание риса пока не предусмотрены, однако на кону будущий урожай, а значит – и экономическое благополучие самих фермеров.

По данным областного управления сельского хозяйства, площадь орошаемых земель в регио­не превышает 550 тыс. га – это почти четверть всех поливных угодий респуб­лики. При этом ситуация осложняется высокой зависимостью от трансграничных водных источников: 63% годового лимита воды приходится на реки, текущие из соседних государств.

На фоне глобального потепления объемы их притока ежегодно сокращаются. В 2025 году лимит оросительной воды для региона был снижен с 4,6 до 3,8 млрд кубометров. Из утверж­денного объема фактически удалось использовать лишь 2,8 млрд кубометров.

Сегодня в области насчитывается 42 водохранилища общей вместимостью около 8,8 млрд кубометров. Однако реальное наполнение этих водоемов остается недостаточным. Так, Шардаринское водохранилище нынче не заполнено и наполовину. Коксарайское аккумулировало 567 млн, Бугуньское – 169 млн кубометров.

Для минимизации дефицита поливного ресурса в регионе ведется строительство новых гидротехнических объектов. В этом году в Байдибекском и Толебийском районах намечено ввести по водохранилищу. Готовность одного из них – Байдибек-ата – порядка 75–80%. Его проектный объем составит 68 млн кубометров воды, что позволит обеспечить поливом до 67 тыс. га и вовлечь в оборот почти 10 тыс. га новых земель.

В Толебийском районе завершается строительство водохранилища Каракуйс, которое обеспечит водой 350 га сельхозугодий. В перспективе в Ордабасинском и Сауранском районах намечено создание аналогичных искусственных водоемов Боралдай и Икан су. Эти объекты дадут возможность дополнительно нап­равить до 120 млн кубометров воды в Бугуньское водохранилище и снизить водный дефицит в окрестностях Туркестана.

Параллельно в регионе начинается масштабная модернизация водного хозяйства. За счет средств Исламского банка развития будет осуществлено 25 проектов на сумму свыше 136 млрд тенге. В рамках программы 296 км каналов облицуют бетоном, что сократит потери поливного ресурса и улучшит водоснабжение 63 тыс. га земли.

В 2025 году уже был проведен капитальный ремонт 29 водо­хранилищ и 71 канала, очищено свыше 750 км оросительных сетей. Вместе с тем более половины водохозяйственных объектов на сегодня имеют высокий уровень изношенности и нуждаются в срочном обновлении.

Одним из ключевых решений проблемы дефицита воды стало внедрение водосберегаю­щих технологий. Утвержден план по ежегодному охвату экономичными методиками орошения не менее 50 тыс. га посевов до 2030 года, что позволит в год экономить до 622,8 млн кубомет­ров поливной влаги.

В 2026 году такие технологии предусматривается внедрить на 24 тыс. га в Мактааральском, Жетысайском и Шардаринском районах. В области уже действуют три предприятия по производству оборудования для современного орошения. Завод в Отырарском районе выпускает до 800 млнм оросительной ленты в год, обеспечивая системы капельного полива на 50 тыс. га. В промышленной зоне Туркестана налажен выпуск дождевальных машин, годового объема производства которых достаточно для того, чтобы оросить 14 тыс. га.

Предприятие «Туран су» ежегодно обеспечивает водосберегающими технологиями до 9 тыс. га полей, изготавливая параболические бетонные лотки для снижения потерь влаги.

По данным специалистов, применение современных систем орошения позволяет вдвое сократить расход воды при троекратном росте урожайности. В минувшем году площадь земель с внедренными сберегающими технологиями достигла 114 тыс. га, нынче этот показатель планируется увеличить еще на 40%.

Комплексный подход – от строи­тельства водохранилищ до технологического обновления отрасли – должен обеспечить устойчивое водоснабжение аграрного сектора Туркестанской области и снизить риски в период вегетации.