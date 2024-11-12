Военнослужащие Казахстана перешли на единую полевую форму одежды

Армия
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Венера Баталова
корреспондент

В Министерстве обороны подчеркнули, что военная форма одежды и обмундирование изготавливаются в рамках госзаказа исключительно на отечественных предприятиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

Заместитель начальника тыла Вооруженных сил полковник Асет Оразалин пояснил, что в особый период другие войска и воинские формирования переходят под начало Вооруженных сил. Соответственно, и полевая форма, выполняющая маскирующую функцию и учитывающая особенности климата и географические особенности местности, также должна быть единой.

Как отметили в оборонном ведомстве, новые образцы формы одежды отличаются улучшенной функциональностью и комфортом.

«Воротник-стойка закрывает шею при непогоде. Для удобства хранения карманных документов нагрудные карманы расположены под наклоном и застегиваются на ленту велькро. Знаки различия крепятся также на эту ленту и не требуют пришивания. Дополнительная вставка на спине не стесняет движения. Широкий брючной пояс лучше прилегает к телу, на нем есть также приспособления для регулировки обмундирования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что кардинальные изменения внесены и в зимнюю форму одежды. Ткань обладает водоупорными, морозостойкими и ветрозащитными свойствами. Утепленные брюки выполнены в виде полукомбинезона. Предусмотрены также трикотажная шапка и шарф-труба из флисовой ткани.

По просьбе военнослужащих не используемый на практике демисезонный плащ был заменен на куртку. Взамен свитера повседневного предусмотрен свитер полевой. Исходя из природных особенностей, изменен цвет летних ботинок с высокими берцами с черного на песчаный. Для военнослужащих органов управления ботинки с высокими берцами заменены на кроссовки тактические.

В Минобороны добавили, что оптимизация норм снабжения снизила ежегодную потребность войск более чем на 140 млн тенге.

#минобороны #армия #форма

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