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В Военном суде Акмолинского гарнизона рассмотрели уголовное дело в отношении рядового, который подозревался в хищении денег путем обмана пользователей информационной системы, сообщает Kazpravda.kz

Из материалов дела следует, что военнослужащий, представляясь предпринимателем, в период с 8 по 11 марта 2025 года, под предлогом трудоустройства ранее незнакомой потерпевшей, обманным путем оформил на её имя онлайн-кредиты в различных микрокредитных организациях, похитив ее деньги.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном. Потерпевшая просила принять решение по делу в соответствии с законом.

«При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами: признание вины, чистосердечное раскаяние и возмещение причиненного вреда. Суд приговорил подсудимого к 2 годам ограничения свободы с привлечением к обязательным работам по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания», – уточнили в пресс-службе Военного суда.

Приговор не вступил в законную силу.