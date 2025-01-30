Военные топографы отмечают профессиональный праздник

В составе Министерства обороны топографическая служба была образована 30 января 1992 года, ныне трансформированная в департамент геоинформационного обеспечения

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Технологический прогресс существенно изменил методы топогеодезического, навигационного и гидрометеорологического обеспечения. При этом главные требованияк деятельности топографов остались прежними: высокая точностьи своевременность.

Для эффективного применения войск и вооружения военные топографы снабжают армейские подразделения выверенной и достоверной информацией о местности. Кроме того, они осуществляют подготовку и издание топографических, морских, специальных карт и планов городов в аналоговом и цифровом форматах.

Эти задачи, в том числе управление войсками и оружием, осуществляются с помощью новых технологий. Подвижные навигационные комплексы с беспилотными летательными аппаратами позволяют решать их качественно и в короткие сроки. Полученная информация интегрируется с автоматизированными системами управления войсками.

Совместно с Национальным университетом обороны прорабатываются проекты по внедрению в боевую деятельность войск технологии виртуальной реальности, с помощью которой информация о местности передается в удобном для зрительного восприятия формате, создающем эффект присутствия.

Так, в прошлом году на учениях «Бірлестiк» и «Нерушимое братство» для визуализации модели местности и отображения на ней динамики боевых действий были успешно применены цифровые технологии, заменившие традиционные макеты из песка и других материалов.

Таким образом, топографическая служба последовательно осуществляет шаги по переходу к технологии создания «цифрового поля боя» с единой системой управления.