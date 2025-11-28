Также стало известно, что свергнутый президент республики Умару Сисоко Эмбало прибыл в Сенегал, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Столица Гвинеи-Бисау находится полностью во власти военных, работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена, улицы опустели.

«Отдельные магистрали в центре города перекрыты на всем своем протяжении, в том числе подразделениями полиции быстрого реагирования. На выездах из города и по дороге в аэропорт размещены блокпосты», — говорится в сообщении.

На всех перекрестках столицы Гвинеи-Бисау стоят многочисленные военные патрули, изредка можно встретить полицейские посты, следует из сообщения.

Военные досматривают автомобили, «вежливо, но настойчиво требуют опустить стекла», на улицах Бисау появились тонированные внедорожники без номеров. Кроме того, работает лишь один из двух операторов связи — Orange, однако военные угрожают перекрыть и этот канал. Соцсети TikTok и Facebook уже заблокированы.

23 ноября в Гвинее-Бисау начались парламентские выборы. В них участвовали 12 кандидатов, в том числе действующий президент Умару Сисоку Эмбало. Результаты избирком должен был объявить 27 ноября, однако о своей победе досрочно заявили действующий президент и лидер оппозиции Фернанду Диаш. После агентства AFP и Reuters сообщили о стрельбе в окрестностях президентского дворца и вблизи здания национальной избирательной комиссии.

26 ноября Умару Сисоку Эмбало заявил, что в стране произошел госпереворот, а сам он был задержан в президентском дворце. Вскоре военнослужащие объявили, что взяли под контроль всю страну.

После произошедшего в Гвинее-Бисау военного переворота свергнутый президент республики Умару Сисоко Эмбало прибыл в Сенегал, сообщает сенегальское Министерство иностранных дел.

Эмбало прилетел специальным рейсом в Дакар. Это стал девятый переворот в Западной и Центральной Африке за пять лет, а также третий за три года в Гвинее-Бисау.

Республика Гвинея-Бисау — государство в Западной Африке со столицей в городе Бисау. На севере граничит с Сенегалом, на юго-востоке — с Гвинеей, с запада омывается Атлантическим океаном. На территории 36,1 тыс. кв. км проживают 2,2 млн человек. Бывшая португальская колония получила независимость в результате войны, которую против португальских властей вела Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Вреде (Partido Africano da Independencia da Guine e Cabo Verde, PAIGC). В 1973 году народное собрание республики провозгласило независимость страны, португальские власти признали ее в 1974-м.