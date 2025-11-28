Военные захватили власть в Гвинее-Бисау

Политика,В мире
60
Айман Аманжолова
корреспондент

Также стало известно, что свергнутый президент республики Умару Сисоко Эмбало прибыл в Сенегал, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Столица Гвинеи-Бисау находится полностью во власти военных, работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена, улицы опустели.

«Отдельные магистрали в центре города перекрыты на всем своем протяжении, в том числе подразделениями полиции быстрого реагирования. На выездах из города и по дороге в аэропорт размещены блокпосты», — говорится в сообщении.

На всех перекрестках столицы Гвинеи-Бисау стоят многочисленные военные патрули, изредка можно встретить полицейские посты, следует из сообщения.

Военные досматривают автомобили, «вежливо, но настойчиво требуют опустить стекла», на улицах Бисау появились тонированные внедорожники без номеров. Кроме того, работает лишь один из двух операторов связи — Orange, однако военные угрожают перекрыть и этот канал. Соцсети TikTok и Facebook уже заблокированы.

23 ноября в Гвинее-Бисау начались парламентские выборы. В них участвовали 12 кандидатов, в том числе действующий президент Умару Сисоку Эмбало. Результаты избирком должен был объявить 27 ноября, однако о своей победе досрочно заявили действующий президент и лидер оппозиции Фернанду Диаш. После агентства AFP и Reuters сообщили о стрельбе в окрестностях президентского дворца и вблизи здания национальной избирательной комиссии.

26 ноября Умару Сисоку Эмбало заявил, что в стране произошел госпереворот, а сам он был задержан в президентском дворце. Вскоре военнослужащие объявили, что взяли под контроль всю страну.

После произошедшего в Гвинее-Бисау военного переворота свергнутый президент республики Умару Сисоко Эмбало прибыл в Сенегал, сообщает сенегальское Министерство иностранных дел.

Эмбало прилетел специальным рейсом в Дакар. Это стал девятый переворот в Западной и Центральной Африке за пять лет, а также третий за три года в Гвинее-Бисау.

Республика Гвинея-Бисау — государство в Западной Африке со столицей в городе Бисау. На севере граничит с Сенегалом, на юго-востоке — с Гвинеей, с запада омывается Атлантическим океаном. На территории 36,1 тыс. кв. км проживают 2,2 млн человек. Бывшая португальская колония получила независимость в результате войны, которую против португальских властей вела Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Вреде (Partido Africano da Independencia da Guine e Cabo Verde, PAIGC). В 1973 году народное собрание республики провозгласило независимость страны, португальские власти признали ее в 1974-м.

 

#Гвинея-Бисау #военный переворот

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Сохранить для потомков
Язык – путь к осознанию нации
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Мастер слова
Искусство на защите девочек и женщин
Весь ствол в затейливых узорах
При полном достатке топлива
Красиво жить не запретишь
Дело не только в инфраструктуре
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
Сила местных трав
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Франция вводит добровольную военную службу
США прекращают приём заявок из Афганистана
Ерлан Карин провел встречу с госсекретарем Кыргызстана
В ЮНИСЕФ отметили позитивные результаты реформ Токаева в сф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]