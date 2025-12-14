История и традиции

Государственный академический театр танца Республики Казахстан неразрывно связан с именем народного артиста РК Булата Аюханова. В далеком 1967 году он создал ставший сразу популярным «Молодой балет Алма-Аты», на его основе впоследствии и вырос театр танца, который сейчас называют «аюхановским».

И хотя Булата Газизовича вот уже три года нет с нами, созданный им коллектив продолжает традиции своего мэтра. Это отметил и директор театра Жаныбек Утегенов, подчеркнув, что театр танца Булата Аюханова всегда отличался особым стилем – изяществом, помноженным на высокий профессионализм. Подтверж­дение тому – новый балет «Золушка».

– Мне кажется, что в этом балете сош­лись три высшие силы – чарующая музыка Прокофьева, неповторимый стиль танца Булата Аюханова и магия старинной сказки Шарля Перро. Согласитесь, в этом есть нечто мистическое, – сказал он.

Насчет мистики можно и поспорить, но то, что здесь просматриваются весьма интересные исторические параллели – факт несомненный. Судите сами.

Сергей Прокофьев начал работу над балетом в канун Великой Отечественной войны, причем, как утверждают искусствоведы, тема Золушки пришла к нему совершенно случайно, после просмотра балета «Ромео и Джульетта» с Галиной Улановой в главной партии. Композитор был настолько вдохновлен ее исполнением, что решил написать нечто достойное таланта великой балерины, создав для нее балет, но только со счастливым концом.

К сожалению, эта работа была прервана войной. Как известно, Сергей Прокофьев вместе с другими деятелями искусств оказался в эвакуации в Алма-Ате. «Золушку» на время пришлось оставить, потому что Сергей Сергеевич принимал участие в создании знаменитого фильма «Иван Грозный», который снимал здесь на Центральной объединенной киностудии легендарный Сергей Эйзенштейн.

К своему балету Прокофьев вернулся лишь в 1943 году. Вскоре легкая, потрясающе эмоциональная музыка была написана, и, кто знает, может, именно пребывание в нашем городе навеяло тот особый флер, что делает музыку «Золушки» поистине волшебной.

В ноябре 1945 года состоялась премьера балета на сцене Большого театра, став своеобразным салютом победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Хореографом-постановщиком балета был народный артист СССР, лауреат двух Сталинских премий Ростислав Захаров. Однако партию Золушки на премьерном показе исполнила не Уланова, а Ольга Лепешинская. Уланова появилась в этой роли только на следующих спектаклях, но именно она сделала постановку всемирно известной. В ее исполнении тонкая, хрупкая, изящная, но в то же время сильная и стойкая Золушка олицетворяла собой неизбежную победу добра над злом.

Кстати сказать, в 1946 году Прокофьев получил за эту работу Сталинскую премию, а хореография Ростислава Захарова вошла в золотой фонд русской классики.

Давняя мечта

Как рассказала постановщик балета Екатерина Волкова, обстоятельства сложились настолько удачно, что переговоры о постановке спектакля совпали с ее пребыванием в Алматы.

– Я часто приезжаю в Алматы, ведь это мой родной город. Я здесь родилась, выросла, получила образование и прекрасно понимаю, как важен обмен культурой, опытом, традициями в искусстве. После Селезневского училища получила дальнейшее образование в Петербурге, где и продолжаю работать, но любимый город навсегда остался в моем сердце, – говорит она.

Екатерина Волкова подчеркнула, что «Золушка» – ее давняя мечта, ведь когда-то она сама хотела исполнить эту партию. И теперь судьба предоставила ей такую возможность, но уже на более высоком уровне – в качестве хореографа-постановщика.

Надо отметить, что Волкова не стала повторять хореографию Захарова и других балетмейстеров, которые в разные годы обращались к этой теме, она создала свою интерпретацию сказочного балета.

– Это совершенно новый спектакль, я никого не копировала. Либретто полнос­тью написано мной, как и хореография, сценография, решение по костюмам – все это мое видение спектакля. При этом я создавала балет максимально приближенный к сказке, по классическим канонам, заложенным еще Мариусом Петипа. Моей главной задачей было подарить атмосферу волшебства, чтобы зрители вспомнили детство, когда родители читали им сказки на ночь и воображение уносило в страну грез, где каждая девочка представляла себя принцессой на балу. Это ощущение счастья мне и хотелось передать, – рассказывает хореограф-постановщик.

К сожалению, Екатерина не могла долгое время находиться в Алматы, у нее была параллельная занятость в

Санкт-Петербурге, ведь она не только танцую­щая балерина, но и художественный руководитель творческого коллектива, который выступает на сцене Эрмитажного театра. Поэтому работать над «Золушкой» приходилось и дистанционно.

– Но благодаря моим очень хорошим помощникам – художественному руководителю театра Куралай Саркытбаевой и главному балетмейстеру Гульфиде Гафуровой – все задуманное удалось осущест­вить. В театре танца Булата Аюханова очень профессиональный коллектив. Поверьте, мне есть с чем сравнивать, потому что я уже долгое время работаю в Санкт-Петербурге, в том числе и с артистами знаменитого Мариинского театра, – отметила она.

Премьерный показ «Золушки» сос­тоялся не только на сцене Казахского национального театра оперы и балета им. Абая, но и в Almaty Theatre. В первый день главную партию исполнила японская балерина Минами Ватанабэ, во второй – ведущая солистка Государст­венного академического театра танца Сымбат Максут.

Как пояснил директор Жаныбек Утегенов, предложить японской танцовщице главную роль – это была инициатива театра.

– Минами – действующая артистка нашего театра. Предложение станцевать в первый день премьеры – проявление нашего восточного гостеприимства. Раньше она эту партию не танцевала. Конечно, у нас есть и свои прекрасные танцовщики, тому примером талантливое исполнение партии Золушки Сымбат Максут. В то же время, как мы считаем, обмен творческим опытом только обогащает коллектив. Для нас важно, чтобы каждое обновление репертуара основывалось на высоких художественных стандартах, заложенных Булатом Газизовичем, развивало вкус и поднимало духовный уровень казахстанцев, – подчеркнул он.

Безусловно, любители балетного искусства получили прекрасный подарок к Новому году, жаль только, что прославленный театр, созданный одним из корифеев национального хореографического искусства Булатом Аюхановым, до сих пор не имеет собственной сцены. Но, кто знает, может быть, и ему однажды повезет, как сказочной Золушке. Бытует поверье, что желания, загаданные под Новый год, обязательно сбываются.