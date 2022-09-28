Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Экономика
Вопросы деятельности Минторговли обсудили Жумангарин и Чакрабарти

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел встречу с советником Президента РК по экономическим вопросам сэром Сумой Чакрабарти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Вице-премьер рассказал об актуальных вопросах деятельности министерства, в частности, о принимаемых мерах по насыщению рынков Казахстана продовольственными товарами и стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

«Наша основная задача – не допустить резких скачков цен. Работа над этим проводится министерством совместно с центральными государственными органами и акиматами, производителями, ритейлерами и другими участниками рынка. Активно ведется работа по обеспечению ценовой доступности социально значимых продовольственных товаров. Переформатирован механизм финансирования по «оборотной схеме», — пояснил Серик Жумангарин.

Вместе с тем, по словам министра торговли и интеграции, ведется работа по организации форвардного закупа ранней импортной плодоовощной продукции из стран Центральной Азии в период межсезонья.

Еще одной важной задачей является налаживание работы по автоматизации процесса формирования товарного баланса. По поручению Главы государства до конца текущего года планируется запуск национальной товаропроводящей системы.

Сэр Сума Чакрабарти отметил, что предпринимаемые меры являются эффективными и своевременными, а развитие собственного производства позволит обеспечить внутренний рынок социально значимыми продуктами питания.

Популярное

Все
Пенсионная перезагрузка
Отмена смертной казни: история вопроса
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
Штаб «За честные выборы» создан на базе республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»
Бессмертие истинных ценностей
Можно просто Шеге
Ярких красок не жалей!
Бояркин приносит победу «Барысу»
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Вместо счета за коммуналку
Безопасные перевозки
Музыка, кино, оркестр
Вплетенные в общий хор
Эффективная медицина – селу
В награду – отпуск
К большим победам
Утки напролет
За профессией мечты
Высокая в небе звезда
А поедем в Имантау!
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
Авиабилеты из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге – комментарий КГА
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Премьер с руководством "Eni"
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками, вынужденными учиться в четыре смены
Объявлена дата внеочередных выборов Президента Казахстана – указ Токаева
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Экономика , Общество
Около 300 тонн продукции привезут на сельхоз ярмарку в Аста…
Экономика , Общество
Работодатели задолжали казахстанцам 3,5 млрд тенге
Мажилис , Экономика
В каких сферах могут ограничить закупки из одного источника…
Мажилис , Экономика
Казахстан планирует взять займ на восстановление экономики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]