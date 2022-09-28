Вопросы деятельности Минторговли обсудили Жумангарин и Чакрабарти

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел встречу с советником Президента РК по экономическим вопросам сэром Сумой Чакрабарти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Вице-премьер рассказал об актуальных вопросах деятельности министерства, в частности, о принимаемых мерах по насыщению рынков Казахстана продовольственными товарами и стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

«Наша основная задача – не допустить резких скачков цен. Работа над этим проводится министерством совместно с центральными государственными органами и акиматами, производителями, ритейлерами и другими участниками рынка. Активно ведется работа по обеспечению ценовой доступности социально значимых продовольственных товаров. Переформатирован механизм финансирования по «оборотной схеме», — пояснил Серик Жумангарин.

Вместе с тем, по словам министра торговли и интеграции, ведется работа по организации форвардного закупа ранней импортной плодоовощной продукции из стран Центральной Азии в период межсезонья.

Еще одной важной задачей является налаживание работы по автоматизации процесса формирования товарного баланса. По поручению Главы государства до конца текущего года планируется запуск национальной товаропроводящей системы.

Сэр Сума Чакрабарти отметил, что предпринимаемые меры являются эффективными и своевременными, а развитие собственного производства позволит обеспечить внутренний рынок социально значимыми продуктами питания.