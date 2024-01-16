Вопросы газоснабжения промышленных предприятий и населения обсудили в правительстве

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Энергетического совета с участием руководителей центральных госорганов, компаний «Самрук-Казына», «КазМунайГаз», KEGOC и других организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании были обсуждены вопросы обеспечения стабильного газоснабжения промышленных предприятий и населения республики, операционной деятельности компании QazaqGaz, а также транспортировки нефти по магистральным трубопроводам на внутренний рынок.

По итогам заседания премьер-министр дал госорганам ряд соответствующих поручений.