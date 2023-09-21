Вопросы принятия антимонопольных мер обсудили в правительстве РК

На заседании комиссии по демонополизации экономики во главе с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым были обсуждены вопросы принятия антимонопольных мер в сферах производства и транспортировки нефти, здравоохранения и эксплуатации ж/д инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Так, рассмотрена деятельность частной компании, владеющей нефтепроводом, по которому сырье с одного из месторождений направляется на битумный завод для переработки. Аналогичные трубопроводы на данном маршруте отсутствуют, что делает невозможным транспортировку нефти альтернативным путем.

Пользуясь своим монопольным положением, компания установила тариф на услуги, в 30 раз превышающий тарифы, применяемые для транспортировки нефти на аналогичные расстояния другими участниками рынка.

По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать обоснованность установленных цен и принять необходимые меры по линии комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

На заседании также был рассмотрен вопрос возврата ряда сервисных услуг, оказываемых для АНПЗ и ПНХЗ в рамках аутсорсинга, в компетенцию самих заводов. В частности, отмечено, что на ПНХЗ завершен первый этап по передаче функций технического обслуживания автоматики и трубопроводов, водоснабжения и сантехнического обслуживания в ведение предприятия.

Аналогичная работа проводится по строительно-монтажным услугам, техническому обслуживанию электрооборудования, электросетей и вентиляции, услугам грузоотправителя и т.д. Она должна завершиться до конца года.

Наряду с этим участники обсудили вопросы передачи предприятия, работающего в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой, из доверительного управления в ведение Министерства здравоохранения, а также эксплуатации железнодорожных подъездных путей, ранее возвращенных в собственность государства.