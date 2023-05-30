Вопросы развития Абайской области рассмотрены в Правительстве

Меры по реализации основных проектов социально-экономического развития Абайской области рассмотрены в Правительстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В частности, обсуждены вопросы исполнения поручений премьер-министра РК Алихана Смаилова, данных по итогам рабочей поездки в регион 21 апреля.

Руководители центральных госорганов и аким области доложили о ходе реконструкции теплоисточников, сетей тепло- и водоснабжения региона, автодороги Талдыкорган – Калбатау и сооружений Чарского водохранилища, а также о проводимой работе по строительству Каракольского водохранилища, контррегулятора на реке Иртыш, нового полигона твердых бытовых отходов и ТЭЦ-3 в Семее и так далее.

Кроме того, представлена информация о поддержке новых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса для насыщения региона социально значимыми продовольственными товарами, создании пояса МСБ вокруг крупных предприятий и недропользователей, обеспечении жильем очередников по линии АО «Отбасы банк», расширении авиасообщения с другими городами республики и другом.

Также рассмотрены планы по привлечению инвестиций в модернизацию предприятий и геологоразведочные работы, строительству сухого порта и логистического парка в селе Бахты, ремонту подвесного моста и дорог в Семее, возведению новых объектов энергетической инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Премьер-министр подчеркнул, что министерствам и акимату нужно тщательно планировать совместные шаги, поэтапно концентрируясь на наиболее приоритетных проектах и инициативах.