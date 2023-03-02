Вопросы развития горно-металлургического комплекса рассмотрены в Правительстве

Ряд актуальных вопросов деятельности горно-металлургических компаний и развития отрасли в целом рассмотрен на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили планы по запуску новых инвестиционных проектов, разработке перспективных месторождений и развитию железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья и топлива.

Кроме того, затронуты вопросы тарифообразования на ж/д перевозки, наращивания экспорта продукции, обеспечения промышленных объектов газом и ряд других.

В совещании приняли участие руководители нацкомпаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, а также центральных госорганов.

Премьер-министр поручил уполномоченным ведомствам ускорить проработку мер по проблемным вопросам, поднимаемым представителями бизнеса, и представить конкретные предложения на следующем совещании.