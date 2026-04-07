Прокуратура выявила на территории района Аққулы свыше двадцати свалок, ни одна из которых не имеет разрешения на эмиссии в окружающую среду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полигоны не оборудованы системой мониторинга выбросов свалочного газа. Как установлено, образовались они вследствие бесконтрольного размещения коммунальных отходов.

В свою очередь акиматами не обеспечено соблюдение экологических требований при управлении коммунальными отходами. В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Экологического кодекса сохранение природы и бережное отношение к ее ресурсам являются долгом и обязанностью всех физических и юридических лиц.