Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы ЗКО, в результате лобового столкновения автомобилей Toyota Camry и Volkswagen Sharan один из автомобилей загорелся. Восемь человек погибли на месте, ещё четверо госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно рассматривается версия, что один из водителей выехал на полосу встречного движения.

«Погодные условия и состояние дорожного покрытия были удовлетворительными — видимость хорошая, внешних препятствий для движения не установлено. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и подразделения МЧС. Все обстоятельства ДТП будут тщательно изучены и установлены в рамках расследования. Полиция обращается к водителям: строго соблюдайте правила дорожного движения. Любое нарушение, особенно при перевозке людей, создает прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения», – сказано в информации.

Напомним, смертельное ДТП недавно произошло в Астане. Водитель автомобиля Chery Tiggo, двигаясь по улице Керей и Жанибек хандары, на пересечении с проспектом Кабанбай батыра не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения.

11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.