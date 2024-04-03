Восемь иностранцев погибли в ДТП в Актюбинской области

Крупные ДТП
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

​​​​​​Дорожно-транпортное происшествие произошло 3 апреля на автодороге Самара-Шымкент возле поселка Маржанбулак с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard, под управлением гражданина Республики Узбекистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Polisia.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате ДТП водитель Toyota-Аlhpard и 7 его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия.

«По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы», - говорится в сообщении.

Департамент полиции призывает водителей следить за состоянием автотранспорта, строго соблюдать правила дорожного движения.

 

#гибель #ДТП #Актюбинская область #иностранцы

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