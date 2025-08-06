Фото пресс-службы областного акимата

Восьмилетний Айдын Бекжанулы занимается ремонтом сотовых телефонов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Сообразительный мальчик живет в селе Абай - административном центре Келесского района. Молодой мастер так поднаторел в современных технологиях, что определить причину сбоя в работе и отремонтировать сотовые телефоны может своими руками без помощи какого-либо оборудования. Он сам обнаруживает многие технические неисправности и устраняет их, а уж полностью разобрать и собрать мобильный телефон для него дело считанных минут .

Айдын учится в гимназии имени Узбекали Жанибекова. В этом году пойдет в четвертый класс. Летние каникулы школьник посвящает не играм, а помощи отцу. Его отец – Бекжан Утенов – занимается ремонтом сотовых телефонов с 2021 года. У него есть небольшая мастерская.

Айдын – третий ребенок в семье. С раннего детства он любознательный и эрудированный. Очень рано начал проявлять интерес к технике. С тех пор родители поддерживают его во всем и помогают развиваться.

По словам отца, он часто восхищается мастерством Айдына. Отсюда и интерес и увлеченность, с которыми Бекжан Утенов повышает квалификацию сына и всячески поддерживает его интерес к технике.