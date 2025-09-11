Воспитать достойное поколение Форумы 11 сентября 2025 г. 9:40 1 Айгуль Турысбекова корреспондент Алматинского корпункта В рамках Республиканского форума Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана прошло заседание на тему «Ана жүрегі – бейбіт өмірдің кепілі». Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Приветствуя участников мероприятия, председатель Совета матерей АНК города Алматы Зульфия Хусеинова напомнила, что Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, отметил вклад женщин в укрепление института семьи и пропаганду национальных ценностей. – Женщины не ограничиваются только воспитанием собственных детей, а несут ответственность за духовно-нравственное состояние общества, – подчеркнула она. Сегодня советы матерей объединяют женщин разных национальностей, возрастов и профессий. Они ведут большую просветительскую работу, активно вовлечены в реализацию государственных программ в сфере укрепления семей, профилактики бытового насилия, защиты прав детей и женщин. Кроме того, активно работают в школах и колледжах: проводят встречи, беседы, мастер-классы. Особое внимание уделяется профилактике вредных привычек, формированию патриотического сознания и бережного отношения к государственному языку. Их сплачивает не только материнская любовь, но и стремление воспитать достойное поколение, передать детям нравственные ориентиры, сохранить традиции и культуру. Руководитель управления внутренней политики акимата Алматы Айдар Есенбеков подчеркнул вклад совета матерей в сохранение культурного наследия и национальных традиций. – Ваша работа по возрождению обычаев, семейных праздников, обучению детей ремеслам и народному искусству имеет огромное значение для укрепления духовной преемственности поколений, – сказал Айдар Есенбеков. Выступающие отмечали, что в Казахстане как многонациональном государстве всегда уделяют особое внимание укреплению единства и согласия. И здесь роль матери незаменима. Именно через семью воспитываются уважение к представителям разных этносов, готовность жить в мире и гармонии. От ее слов и поступков зависит, каким будет завтрашний день общества. Там, где есть материнская любовь, нет места вражде и жестокости. О влиянии матери на развитие личности говорила руководитель депутатской группы «Ынтымак» при маслихате Алматы Карашаш Джузеева: – В казахской культуре мама – это тулга, которая хранит традиции рода, воспитывает детей в духе уважения к старшим, любви к Родине и единству народа. Все наше общество воспитывают матери. Все начинается с женщины. Это мероприятие стало не просто встречей единомышленников, но и ярким напоминанием, что без материнской мудрости невозможно представить будущее страны. Матери дарят жизнь, формируют личность и передают вечные ценности следующим поколениям. #АНК #форум #Совет матерей