За восемь месяцев текущего года в Казахстане зафиксировано 122 факта суицида среди несовершеннолетних – это на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом стало известно в ходе заседания Республиканского совета по воп­росам семьи и социальной защиты населения при партии «Amanat» с участием депутатов Мажилиса, представителей министерств и акиматов, социальных педагогов, сообщает официальный сайт партии.

Председатель совета, уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева отметила, что ключевым институциональным инструментом профилактики суицидов во всех регионах являются открытые в прошлом году центры психологической поддержки. Главная задача – вовремя выявить суи­цидальные риски и своевременно оказать нуждающимся необходимую помощь. Для этого крайне важно, чтобы ЦПП организовали системный и профессиональный подход в работе психологов школ.

Основное количество случаев суицида приходится на Туркестанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Кызылординскую области и город Алматы – 56%. Наи­больший рост отмечен в Жамбылской, Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Вместе с тем снижение зафиксировано в областях – Абай и Алматинской, а также в Шымкенте.

В 2024 году в соответствии с поручением Главы государства проведена трансформация работы психологической службы. Координация вопросов превенции детского суицида на региональном уровне закреплена за открывшимися ЦПП.

В целях достижения стабильного снижения идет постоянная работа над качеством реализации всех принятых мер. Так, в июне и сентябре под председательством Государственного советника РК проведены рабочие встречи с участием заместителей акимов областей и уполномоченных государственных органов, где были проработаны вопросы безопасности детей, обозначены задачи в обеспечении функционирования работы ЦПП по внедрению системного подхода в профилактике суицида среди несовершеннолетних.

– Сегодня наша основная цель – проработать все вопросы, связанные с качеством работы центров психологической поддержки, так как именно они играют решающую роль в организации качества системы раннего выявления в школах и оказании помощи детям. Для понимания того, на какие направления необходимо обратить внимание, мы проводим комп­лексный анализ фактов и попыток суицида, включая изучение причин, качества диагностики и дальнейшего сопровождения ребенка, – отметила Динара Закиева.

Анализ показал, что 62% случаев подростковых суицидов произошли на фоне сложных семейных отношений с родителями, жесткого обращения, давления и повышенных требований. В 10% случаев дети проживали в неблагополучии, трудной жизненной ситуации, а в 22% выявлены буллинг в школе как со стороны детей, так и взрослых, или неразделенная любовь. В 10% – это увлечение определенной литературой, играми, в 5% – психические заболевания.

Как подчеркнула Динара Закиева, при изучении фактов суицидов было выявлено, что в 44 случаях были выявлены признаки, и детей можно было спасти, но из-за отсутствия качественного сопровождения и помощи психологов в школах этого не произошло. В этой связи детально разбираются вопросы качества внедрения единой программы диагностики во всех школах и алгоритм работы по сопровождению и помощи детям, находящимся в зоне риска.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова отметила, что эффективность ЦПП во многом зависит от кадрового состава и подготовки специалистов.

– К сожалению, в ряде регионов цент­ры еще остаются недоукомплектованными. Отсюда слабая организация работы по диагностике и охвату помощью детей. Важно, чтобы специалисты имели достаточную квалификацию и работали по единому алгоритму. Вместе с тем есть и положительные результаты: например, в Алматинской области показатель детских суицидов снизился на 50 процентов, – подчерк­нула она.

Директор Центра психологической поддержки Алматинской области Айгуль Есимбекова рассказала об опыте, благодаря которому удалось добиться снижения числа подростковых суицидов. В регионе внедряется комплекс мероприятий: обучающие семинары для педагогов и родителей, собственные методические пособия, цифровые платформы по диагностике и мониторингу состояния учащихся. Особое внимание уделяется системе обратной связи и работе телефона доверия, QR 111, который позволяет выявлять детей из группы риска и оказывать им помощь в реальном времени.

– Мы удержали многих подростков буквально за руку. Их доверие и вера в помощь взрослых – главное подтверж­дение того, что работа дает результат, – сказала она.

По поручению Главы государства во всех регионах создаются управления по защите прав детей в структуре акиматов. Для их эффективной работы подготовлен блок поправок в законопроект, где закреплены статус, полномочия и функции данных органов. Таким образом, вместе с ЦПП, центрами поддержки семьи и расширением функционала органов опеки формируется полноценный механизм защиты детских прав.