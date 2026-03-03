Среди взрослых показатель ожирения увеличился более чем вдвое, а среди подростков — вырос в четыре раза

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

С 1990 года уровень ожирения среди взрослых и подростков значительно вырос. В мире каждый восьмой человек страдает ожирением. При этом среди взрослых показатель ожирения с 1990 года увеличился более чем вдвое, а среди подростков — вырос в четыре раза.

«Анадолу» подготовило подборку данных о проблеме ожирения по случаю Всемирного дня борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта.

Ожирение, известное как одна из важнейших проблем здравоохранения в развитых и развивающихся странах, в общем смысле определяется как «чрезмерное увеличение массы тела относительно роста, вызванное значительным превышением доли жировой массы над безжировой».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет избыточный вес как «состояние чрезмерного накопления жира в организме». Ожирение же описывается как хроническое и сложное заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жира, которое возникает из-за дисбаланса между потреблением и расходом энергии.

ВОЗ классифицирует состояние при индексе массы тела выше 25 как избыточный вес, а выше 30 — как ожирение. Ожирение повышает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, негативно влияет на здоровье костей и репродуктивную функцию, увеличивает риск некоторых видов онкологических заболеваний, вызывает нарушения сна или снижение подвижности, отрицательно сказываясь на качестве жизни.

Хотя избыточный вес и ожирение возникают из-за дисбаланса между потреблением (питание) и расходом энергии (физическая активность), отмечается, что в большинстве случаев ожирение является многофакторным заболеванием, обусловленным воздействием окружающей среды, психосоциальными факторами и генетическими особенностями.

Согласно последнему отчету ВОЗ, опубликованному на основе данных за 2022 год, каждый восьмой человек в мире живет с ожирением. С 1990 года уровень ожирения среди взрослых во всем мире вырос более чем в два раза, а среди подростков — в четыре раза.

В настоящее время в мире 2,5 млрд взрослых в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес, из них более 890 млн страдают ожирением. Избыточный вес наблюдается у 43% взрослых, а ожирение — у 16%. Более 390 млн детей и подростков в возрасте 5–19 лет имеют избыточный вес, причем 160 млн из них сталкиваются с проблемой ожирения. Если в 1990 году только 2% детей и подростков в возрасте 5–19 лет (31 млн человек) жили с ожирением, то к 2022 году этот показатель вырос до 8% (более 160 млн молодых людей).

По данным ВОЗ, избыточный вес, который когда-то считался проблемой стран с высоким уровнем дохода, также набирает распространение в странах с низким и средним уровнем дохода.

В Африке число детей с избыточным весом в возрасте до 5 лет увеличилось примерно на 12,1% с 2000 года, а в 2024 году почти половина детей с избыточным весом или ожирением в возрасте до 5 лет проживала в Азии.

Избыточный вес и ожирение, а также связанные с ними неинфекционные заболевания, в значительной степени предотвратимы и поддаются контролю. На индивидуальном уровне люди могут снизить риски ожирения, применяя профилактические меры на каждом этапе жизненного цикла, начиная с периода до зачатия и заканчивая ранним детством.

ВОЗ признает ожирение глобальным кризисом, требующим срочных мер, и активно работает над сдерживанием роста избыточной массы тела с 2012 года, продлив цели до 2030 года. Основные действия включают пропаганду здорового питания, физической активности (150 мин/неделю для взрослых) и профилактику неинфекционных заболеваний.

Также эти меры включают обеспечение соответствующего набора веса во время беременности, исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев после рождения, ограничение времени, проводимого перед экраном.

Известно, что ограничение потребления сладких напитков и высококалорийных продуктов, пропаганда здоровых пищевых привычек и регулярная физическая активность также эффективны в борьбе с ожирением.

Глобальные цели в области питания, одобренные государствами-членами ВОЗ в 2012 году и продленные на Генеральной Ассамблее ВОЗ в 2025 году до 2030 года, направленные на предотвращение роста детского ожирения, а также цель остановить рост диабета и ожирения к 2025 году признают необходимость активизации глобальных действий для решения проблемы широко распространенного и разрушительного бремени неполноценного питания.