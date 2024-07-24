ВОЗ: вспышка полиомиелита угрожает жителям Газы

В мире
100
Айман Аманжолова
[email protected]

В сточных водах в секторе Газа нашли следы полиомиелита

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

На данный момент не сообщалось ни об одном случае заражения полиомиелитом. Однако врачи предупреждают о возможных трагических последствиях и массовой смертности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

По мнению врачей, продолжение огня в секторе может привести к массовому заражению и смертности, которые в первую очередь затронут младенцев из-за недоступности вакцины от болезни, сообщил журналистам руководитель группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Аядил Сапарбеков.

«Министерство здравоохранения Газы предупредило о катастрофе в области здравоохранения в ответ на обнаружение полиомиелита, по его словам, в сточных водах, протекающих между палатками в лагерях для перемещенных лиц и в жилых районах», — говорится в материале «Би-би-си» по итогам брифинга ВОЗ в Женеве.

Распространению болезни также может поспособствовать высокий уровень антисанитарии на данной территории.

Согласно отчетам, до начала боевых действий 99% жителей Газы были привиты от полиомиелита, в то время как сейчас подсчитать количество людей, находящихся в зоне риска, не представляется возможным.

До этого в ВОЗ неоднократно заявляли о сложной гуманитарной обстановке в Газе.

#дети #инфекция #ВОЗ #Газа #полиомиелит

Популярное

Все
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Многосторонний авторитет Казахстана
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Сахарный диабет: реалии сегодняшнего дня
Выросла удовлетворенность казахстанцев качеством жизни
Хайретдин и Ахмет
Хищения из «Qarmet»: Ахметжанов и Чижевский объявлены в розыск
Около 3 млрд тенге выделили на строительство путепровода в Петропавловске
Ержан Мейрамов освобожден от должности главы Комитета телекоммуникаций
Boa sorte, казахстанцы!
Определены места проведения Всемирных игр кочевников в Астане
Оплата за проезд чуть не стала громким судебным разбирательством
Республика должна полностью обеспечивать себя базовыми видами продовольствия
Как IT-технологии отразились на уровне жизни граждан
Детский лагерь построили в Аулиекольском районе
В автосалоне Кокшетау пытались продать автомобиль с дефектом
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Спасти уникальную породу лошадей вызвались специалисты конезавода «Кобыланды»
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Кто в ответе за чистоту?
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Стал уютным заброшенный пляж
Капитанская дочка – сноха казахского народа
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Наступила эпоха «средних держав»
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце

Читайте также

Саудовская Аравия примет первые Олимпийские киберспортивные…
18 человек погибли при крушении самолета в Непале
Глава Секретной службы США подала в отставку
В «Симпсонах» обнаружили пророчество об исходе выборов в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]