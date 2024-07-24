ВОЗ: вспышка полиомиелита угрожает жителям Газы

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

На данный момент не сообщалось ни об одном случае заражения полиомиелитом. Однако врачи предупреждают о возможных трагических последствиях и массовой смертности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

По мнению врачей, продолжение огня в секторе может привести к массовому заражению и смертности, которые в первую очередь затронут младенцев из-за недоступности вакцины от болезни, сообщил журналистам руководитель группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Аядил Сапарбеков.

«Министерство здравоохранения Газы предупредило о катастрофе в области здравоохранения в ответ на обнаружение полиомиелита, по его словам, в сточных водах, протекающих между палатками в лагерях для перемещенных лиц и в жилых районах», — говорится в материале «Би-би-си» по итогам брифинга ВОЗ в Женеве.

Распространению болезни также может поспособствовать высокий уровень антисанитарии на данной территории.

Согласно отчетам, до начала боевых действий 99% жителей Газы были привиты от полиомиелита, в то время как сейчас подсчитать количество людей, находящихся в зоне риска, не представляется возможным.

До этого в ВОЗ неоднократно заявляли о сложной гуманитарной обстановке в Газе.