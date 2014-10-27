Возглавлявший Total де Маржери посмертно стал офицером ордена Почетного легиона

Распоряжение о назначении было опубликовано в Официальном вестнике Французской республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.
Ранее де Маржери имел более низкое звание кавалера ордена Почетного легиона. Указ о новом награждении подписал президент Франции Франсуа Олланд. Президент отметил, что лидер нефтяной компании достоин этой награды, так как он активно способствовал совершенствованию французских технологий и их продвижению за рубежом и погиб при исполнении своих обязанностей.
В ночь на 21 октября 2014 года из аэропорта Внуково в Париж должен был вылететь самолет Falcon-300, на борту которого находились 3 члена экипажа и президент Total Кристоф де Маржери. При разгоне бизнес-джет задел шасси снегоуборочную машину, загорелся и упал на взлетно–посадочную полосу. Находившиеся на его борту 4 человека погибли.
Церемония прощания с главой Total состоится 27 октября в Париже.
Ранее де Маржери имел более низкое звание кавалера ордена Почетного легиона. Указ о новом награждении подписал президент Франции Франсуа Олланд. Президент отметил, что лидер нефтяной компании достоин этой награды, так как он активно способствовал совершенствованию французских технологий и их продвижению за рубежом и погиб при исполнении своих обязанностей.
В ночь на 21 октября 2014 года из аэропорта Внуково в Париж должен был вылететь самолет Falcon-300, на борту которого находились 3 члена экипажа и президент Total Кристоф де Маржери. При разгоне бизнес-джет задел шасси снегоуборочную машину, загорелся и упал на взлетно–посадочную полосу. Находившиеся на его борту 4 человека погибли.
Церемония прощания с главой Total состоится 27 октября в Париже.