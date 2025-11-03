Возле пирамид Гизы открылся Большой Египетский музей

Туризм
В церемонии открытия строившегося 20 лет Большого Египетского музея близ пирамид Гизы, в котором представлены более 100 тысяч артефактов, участвовал президент ФРГ и десятки других глав государств и правительств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dw.com

Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

В окрестностях Каира открылся самый амбициозный культурный проект Египта последних десятилетий - Большой Египетский музей (Grand Egyptian Museum, GEM), в котором представлены более 100 тысяч артефактов. Торжественная церемония открытия состоялась в субботу, 1 ноября, в присутствии большого числа зрителей и десятков глав иностранных правительств и государств, в том числе федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier).

Власти Египта надеются на 5 млн посетителей в год

В приветственной речи президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал открытие музея, на создание которого было потрачено несколько миллиардов долларов, началом «новой главы в истории» его страны. Правительство Египта надеется, что новый музей с многочисленными сокровищами времен фараонов и последующих эпох будет способствовать росту туризма и ожидает 5 млн посетителей в год.

Церемония открытия сопровождалась фейерверком, выступлением симфонического оркестра, танцорами в костюмах по мотивам древнеегипетских фресок и световым шоу. Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что значение музея «невозможно переоценить», и выразил уверенность, что музей привлечет множество посетителей со всего мира.

Музей расположен близ пирамид Гизы

Ультрасовременное здание музея расположено в непосредственной близости от пирамид Гизы, а за почти километровым монументальным фасадом из стекла и светлого песчаника на окраине Каира скрываются помещения общей площадью около 500 тысяч квадратных метров (примерно 70 футбольных полей). Площадь постоянной экспозиции составляет примерно 24 тысячи квадратных метров и, по данным египетских властей, она является крупнейшей в мире коллекцией, посвященной одной культуре.

В центре главного атриума установлена 11-метровая статуя фараона Рамсеса II весом 83 тонны, а жемчужиной постоянной экспозиции является коллекция артефактов из гробницы Тутанхамона, насчитывающая более 5000 предметов, среди которых - золотая посмертная маска фараона. Посетители также могут наблюдать за работой реставраторов через большие окна мастерской, в которой в настоящее время восстанавливают 4500-летнюю лодку фараона, найденную неподалеку от пирамиды Хеопса.

Планирование и строительство нового музея в Египте заняли более 20 лет. Осуществленный при финансовой и технической поддержке Японии проект неоднократно задерживался из-за региональных конфликтов, политической нестабильности и пандемии COVID-19. Часть музея открыта в тестовом режиме с октября 2024 года, а 4 ноября он полностью откроет двери для посетителей.

#музей #Египет #открытие #пирамиды Гизы

