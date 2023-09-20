Возможность расширения двусторонних отношений обсудили главы Казахстана и Монголии

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства отметил теплые и традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Монголией. Президент подчеркнул возможность расширения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и создать Деловой совет Казахстана и Монголии.

В завершение встречи президенты двух стран обсудили возможность взаимных визитов в скором времени.