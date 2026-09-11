Возвращают благолепие

Небольшому строению в стиле православного деревянного зодчества – 25 лет. Его возвели примерно на том же месте, где до 1936 года в Усть-Каменогорске стоял белокаменный красавец собор. В областном государст­венном архиве сохранились фотографии и рисунки храма: у него был праздничный вид, купола с золотыми крестами, звонница с девятью колоколами. Внутри собора перед тремя иконостасами стояли большие подсвечники, тяжелые паникадила. Особо почитаемые иконы были одеты в серебряные оклады, лежали святые книги в бархатных переплетах.

К сожалению, новая власть после революции не пожалела архитектурную жемчужину. Причем триггером послужил приезд в Восточный Казахстан в 1934 году секретаря Центрального Комитета партии большевиков Сергея Кирова. Целью его поездки была инспекция хлебоуборки, но попутно пламенный революционер не упустил случая выступить перед массами. Когда оратор вышел на балкон двухэтажного здания, ему открылся вид на белокаменный собор и базарную площадь. Большевик тут же выдвинул предложение окультурить территорию – сделать здесь парк.

– Через три месяца Киров был убит в Ленинграде, – рассказала известный в регионе архивист и краевед Ирина Дурново. – Горожане в память о нем решили провести субботники, вычистить площадь. И на следующий год приступили к посадке деревьев. Парк был основан на голом энтузиазме, без затрат из казны. Только в первый год в ходе молодежных субботников по периметру посадили почти 5 тысяч деревьев и кустарников.

Работами по созданию парка руководил народный академик, мичуринец Дмитрий Гордеевич Панкратьев. У него была команда из 16 человек, которым платили зарплату 16 рублей. Зимой заливали каток, летом играл оркестр семьи Щепетильниковых. А в 1935-м местная власть решила, что парк можно еще расширить, если снести храм. Сначала сбросили купола и превратили строение в зернохранилище. В 1936-м разрушили и его. Кирпичи, из которых был сложен храм, оценили в 53 300 руб­лей. Материал пустили на строительство маслозавода и железной дороги Риддер – Рубцовск, а деньги пошли на финансирование подготовки к строительству гидроэлектростанции и изготовление памятника Кирову.

Медный монумент доставили в областной центр Восточного Казахстана отдельными деталями в деревянных ящиках. Вес – 6,5 тонны: 3 тонны металла выделило государство, еще 3,5 тонны выдали по особому распоряжению Народного комиссариата. Скульптуру отливали в Ленинграде, гранит для облицовки постамента нашли недалеко от Усть-Каменогорска, в селе Предгорном. Памятник, созданный художником Николаем Томским и архитектором Ноем Троцким, изображает большевика в момент его выступления. На постаменте высечена цитата: «Успехи действительно у нас громадны. Черт его знает, если по-человечески сказать, так хочется жить и жить».

Пусть историки судят об искренности слов об успехах молодой советской власти, но вот что действительно бесспорно, так это то, что духовные ценности сильнее политических догматов. Спустя 65 лет там, где когда-то Покровский собор варварски был превращен в руины, на пожертвования горожан установили часовню – деревянную, с золотой маковкой, иконостасом. В 2001 году ее освятили. Рядом построили еще звонницу, где под колоколами разместили архивное изображение уничтоженного собора. За четверть века маленькое культовое сооружение стало архитектурной изюминкой парка, местом, куда ежедневно приходят верующие. И когда от священнослужителей поступила просьба о пожерт­вованиях на ремонт купола и кровли, устькаменогорцы сразу откликнулись. Как отметили в епархии, людям важно, чтобы часовня сохраняла благолепие и безопасность.

На протяжении многих лет городской парк, расположенный в самом центре Усть-Каменогорска, носит имя писателя-фронтовика Касыма Кайсенова. Медный революционер Сергей Киров, словно воплощение законов диалектики, теперь соседствует с часовней. Наверное, это правильно. Как показывает жизнь, бороться с историей – дело неблагодарное. Прошлое нужно знать, помнить. Из него нужно извлекать уроки.