Родник, который помнит все

Родник – вообще удивительная вещь. Вода выходит из земли почти незаметно, без громких слов и торжественных речей. Просто течет. День за днем, год за годом. И потому родник похож на саму жизнь: пока он жив, мы порой даже не замечаем его существования. Но стоит ему исчезнуть, сразу понимаешь, какой это был дар.

В селе Бірлік родник Бұлақ – не просто источник воды. Это часть ландшафта памяти. У каждого старого села есть такие точки притяжения: дерево, под которым когда-то собирались люди; дорога, по которой уходили в армию и возвращались домой; школа, где учились нес­колько поколений; кладбище, где покоятся предки. И родник – одно из самых древних и самых честных свидетельств человеческого присутствия на земле.

Символично, что восстановление родника Бұлақ пришлось на 90-летие села Бірлік. В этом году Северо-Казахстанская область тоже отмечает свой 90-летний юбилей. Получается, у села и края почти одна судьба. Они росли вместе, переживали трудные времена, менялись, теряли и обретали людей, строили дома и дороги, растили детей. Официальные источники отмечают, что сегодня Бірлік развивается благодаря социальной ответственности бизнеса и поддержке земляков: здесь появились новые жилые дома, благоустраивается общественное пространство, оборудованы детская площадка и футбольное поле, строится спортивный комплекс. И среди этих вполне современных дел восстановленный Бұлақ выглядит особенно символично.

Потому что дом можно построить заново. Площадку – оборудовать. Спортивный комп­лекс – возвести. А вот родник нельзя придумать. Он либо есть, либо его нет. Отсюда и тот энтузиазм жителей области, реализующих проект «Мөлдір бұлақ», благодаря которому природные источники обретают вторую жизнь.

Если люди возвращаются к своему роднику, очищают, приводят в порядок, заботятся о том, чтобы вода продолжала идти из земли чистой, то это значит, что они заботятся не только о воде.

Удивительно, как чистая вода воспитывает чистое отношение к месту, где ты живешь. Наверное, человек, который с детства знает родник своего села, иначе смотрит на землю. Он понимает: если бросить мусор рядом с водой, если испортить берег, если позволить источнику зарасти и исчезнуть, ты уничтожишь не просто какой-то природный объект. Ты испортишь часть собственного дома.

В этом смысле забота о родниках – одна из самых прос­тых и одновременно самых глубоких форм патриотизма. Не громкого, не плакатного, а настоящего. Начинающегося с малого: не бросить бутылку на обочине, не оставить после себя мусор у воды, посадить дерево, расчис­тить берег, объяснить ребенку, почему нельзя относиться к природе как к бесхозной территории.

Родная земля ведь потому и становится родной, что в ней есть что-то, что мы узнаем с детства. Для кого-то это запах скошенного сена. Для кого-то – березы за околицей. Для кого-то – старая сельская дорога. А для кого-то – холодная вода родника, которую когда-то пил мальчишкой, а спустя десятилетия привел туда уже собственного внука.

Наверное, поэтому сохранение родника Бұлақ имеет значение, выходящее далеко за рамки одного небольшого объекта благоустройства.

Вода вообще плохо умеет хранить форму, но прекрасно хранит память человека. Она остается такой же простой и необходимой, как 100 лет назад. И возможно, в этом ее особая мудрость.

Село Бірлік за свои 90 лет успело вырастить не одно поколение людей, которыми можно гордиться. Среди уроженцев села называют Кудайбергена Калиева, Ерика Султанова, Аскара Игибаева, Дастана Баймуканова, Марата Койшина и Мейрама Сексенбаева. Их жизненный путь и труд стали частью истории не только родного села, но и страны.

Шесть имен, и за каждым человеческая судьба. За каждым свой путь, свои решения, своя работа, свои победы. Но есть у них нечто общее – это Бірлік. И потому история села – это не только история домов, улиц и хозяйства. Это история людей, которых оно воспитало.

А может быть, и родник тоже кого-то воспитал. Потому что есть особая школа – это школа родной земли. В ней учат терпению – как вода учится пробивать себе путь через землю. Учат постоянству – как родник день за днем продолжает течь. Учат благодарности – потому что невозможно по-настоящему любить свою малую родину и не замечать того, что происходит с ее землей, водой, лесом и воздухом.

Бірлік встречает свой 90-летний юбилей обновленным. Но самое важное в юбилее не сама цифра. Важно, что село смотрит не только назад, вспоминая прожитые десятилетия, но и вперед, думая о том, каким оно достанется следующим поколениям.

И если рядом с новыми домами, спортивными площадками и благоустроенными пространствами продолжает жить старый природный источник, в этом есть особый смысл. Будущее начинается не с того, что мы построили. Оно начинается с того, что мы сумели сохранить.

Сохранить родник. Сохранить землю. Сохранить память. И тогда вода родника Бұлақ будет течь дальше – уже не только сквозь землю, но и сквозь время. Через 20, 30 или 50 лет мальчишка, родившийся в селе Бірлік, наклонится над этой водой и, возможно, даже не задумается о том, что когда-то кто-то специально спас этот родник от исчезновения.

Он просто выпьет чистой воды. И это будет лучшим доказательством того, что сегодняшняя забота о родной земле оказалась не напрасной.