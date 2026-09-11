Говорит как дышит

Русская девушка родом из села Маканчи Урджарского района свободно говорит на казахском языке – чисто, естественно, с пониманием тончайших оттенков смысла. Для многих это становится настоящим открытием.

Казахский язык вошел в ее жизнь с детства. Позже девушка приняла осознанное решение выучить его и вскоре убедилась в том, что язык – это не просто средство общения, а ключ к более глубокому пониманию истории, культуры и менталитета нации.

Со временем она перестала воспринимать казахский как изучаемый предмет и начала чувствовать его интуитивно – понимать шутки, оттенки смысла и выражения без перевода. Именно тогда язык стал для нее по-настоящему своим. На совершенствование навыков общения Анастасию всегда вдохновляла поддержка друзей и близких.

Когда пришло время выбирать профессию, девушка решила пойти служить в органы полиции. Ей хотелось приносить пользу обществу, защищать людей и быть частью системы, которая обеспечивает безопасность и порядок.

– Служба в рядах полиции – большая ответственность и возможность быть полезной людям, – говорит лейтенант Анастасия Вазем.

Сейчас Анастасия служит инспектором группы информационной политики департамента полиции области Абай. В этой сфере знание казахского языка нужно как никогда. Оно помогает быстрее установить контакт с собеседником, лучше понять его ситуацию и избежать недопонимания.

– Бывали случаи, когда благодаря свободному владению казахским мне удавалось расположить человека к себе, спокойно выяснить обстоятельства произошедшего и предот­вратить возможный конфликт. Для сотрудника полиции язык – это важный инструмент в работе с людьми, – считает Анастасия.

Девушка уверенно работает с документацией и информационными сообщениями на казахском языке. Именно они затем становятся основой пресс-релизов, которые журналисты получают ежедневно. Юридическая терминология требует дополнительного внимания, но благодаря практике и постоянной работе с документами Анастасия быстро освоила профессиональные термины.

В коллективе нет правила обязательно говорить на двух языках – это скорее зависит от ситуации.

– Мы свободно переходим с одного языка на другой, главное – чтобы общение было понятным и комфорт­ным для всех, – делится Анастасия.

При общении с населением в сельских районах иногда возникают сложности, связанные с особенностями местного диалекта и произношения. Анастасия признается, что отдельные слова или выражения могут быть непонятны сразу, поэтому приходится уточнять или переспрашивать:

– В таких ситуациях важно сохранять уважительное и доброжелательное отношение к собеседнику, внимательно слушать и при необходимости использовать более прос­тые и понятные формулировки. Постепенно удается адаптироваться к особенностям речи и наладить эффективное взаимопонимание. В целом же могу сказать, что использование казахского языка в работе позволяет мне устанавливать более доверительный контакт с людьми.

Анастасия уверена: не нужно бояться ошибок и акцента.

– Язык невозможно выучить идеально с первого раза, и ошибки – это естественная часть процесса обучения. Большинство людей с пониманием относится к тем, кто старается говорить на казахском языке. Даже если произношение не идеальное, сама попытка общаться вызывает уважение, – говорит она.

Главное – воспринимать язык не как экзамен, а как возможность лучше понимать культуру и людей.

Анастасия планирует и дальше совершенствовать свои навыки. Для нее важны свободное общение и глубокое понимание языка через казахскую литературу, поэзию и культуру.

– Знакомство с произведениями Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова, Мукагали Макатаева помогает лучше почувствовать особенности казахского языка, его образность и богатство. Практический и литературный уровни дополняют друг друга. Чем глубже понимаешь культуру и литературу, тем увереннее и осознаннее используешь язык в общении, – уверена она.

На вопрос о жизненном кредо Анастасия отвечает фразой, которая стала ее девизом:

– «Бәрі де өз қолыңда» – «Все в твоих руках». Многое зависит от нас самих – от наших решений, отношения к жизни и готовности действовать. Я стараюсь не бояться трудностей, учиться на своих ошибках и постоянно двигаться вперед.