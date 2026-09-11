Говорит как дышит

Статьи,Қазақ тілі
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Анастасия Вазем удивляет собеседников с первых минут общения

фото предоставлено Анастасией Вазем

Русская девушка родом из села Маканчи Урджарского района свободно говорит на казахском языке – чисто, естественно, с пониманием тончайших оттенков смысла. Для многих это становится настоящим открытием.

Казахский язык вошел в ее жизнь с детства. Позже девушка приняла осознанное решение выучить его и вскоре убедилась в том, что язык – это не просто средство общения, а ключ к более глубокому пониманию истории, культуры и менталитета нации.

Со временем она перестала воспринимать казахский как изучаемый предмет и начала чувствовать его интуитивно – понимать шутки, оттенки смысла и выражения без перевода. Именно тогда язык стал для нее по-настоящему своим. На совершенствование навыков общения Анастасию всегда вдохновляла поддержка друзей и близких.

Когда пришло время выбирать профессию, девушка решила пойти служить в органы полиции. Ей хотелось приносить пользу обществу, защищать людей и быть частью системы, которая обеспечивает безопасность и порядок.

– Служба в рядах полиции – большая ответственность и возможность быть полезной людям, – говорит лейтенант Анастасия Вазем.

Сейчас Анастасия служит инспектором группы информационной политики департамента полиции области Абай. В этой сфере знание казахского языка нужно как никогда. Оно помогает быстрее установить контакт с собеседником, лучше понять его ситуацию и избежать недопонимания.

– Бывали случаи, когда благодаря свободному владению казахским мне удавалось расположить человека к себе, спокойно выяснить обстоятельства произошедшего и предот­вратить возможный конфликт. Для сотрудника полиции язык – это важный инструмент в работе с людьми, – считает Анастасия.

Девушка уверенно работает с документацией и информационными сообщениями на казахском языке. Именно они затем становятся основой пресс-релизов, которые журналисты получают ежедневно. Юридическая терминология требует дополнительного внимания, но благодаря практике и постоянной работе с документами Анастасия быстро освоила профессиональные термины.

В коллективе нет правила обязательно говорить на двух языках – это скорее зависит от ситуации.

– Мы свободно переходим с одного языка на другой, главное – чтобы общение было понятным и комфорт­ным для всех, – делится Анастасия.

При общении с населением в сельских районах иногда возникают сложности, связанные с особенностями местного диалекта и произношения. Анастасия признается, что отдельные слова или выражения могут быть непонятны сразу, поэтому приходится уточнять или переспрашивать:

– В таких ситуациях важно сохранять уважительное и доброжелательное отношение к собеседнику, внимательно слушать и при необходимости использовать более прос­тые и понятные формулировки. Постепенно удается адаптироваться к особенностям речи и наладить эффективное взаимопонимание. В целом же могу сказать, что использование казахского языка в работе позволяет мне устанавливать более доверительный контакт с людьми.

Анастасия уверена: не нужно бояться ошибок и акцента.

– Язык невозможно выучить идеально с первого раза, и ошибки – это естественная часть процесса обучения. Большинство людей с пониманием относится к тем, кто старается говорить на казахском языке. Даже если произношение не идеальное, сама попытка общаться вызывает уважение, – говорит она.

Главное – воспринимать язык не как экзамен, а как возможность лучше понимать культуру и людей.

Анастасия планирует и дальше совершенствовать свои навыки. Для нее важны свободное общение и глубокое понимание языка через казахскую литературу, поэзию и культуру.

– Знакомство с произведениями Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова, Мукагали Макатаева помогает лучше почувствовать особенности казахского языка, его образность и богатство. Практический и литературный уровни дополняют друг друга. Чем глубже понимаешь культуру и литературу, тем увереннее и осознаннее используешь язык в общении, – уверена она.

На вопрос о жизненном кредо Анастасия отвечает фразой, которая стала ее девизом:

– «Бәрі де өз қолыңда» – «Все в твоих руках». Многое зависит от нас самих – от наших решений, отношения к жизни и готовности действовать. Я стараюсь не бояться трудностей, учиться на своих ошибках и постоянно двигаться вперед.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Правила разработаны, впереди работа
Уборка на финишной прямой
Промышленная кооперация в рамках ЕАЭС
Минсельхозом презентованы ключевые информсистемы
Говорит как дышит
Капитал для роста
Возвращают благолепие
Родник, который помнит все
От сердца к сердцу
Защита от киберугрозы начинается с самого человека
Цветут и пахнут
Не только посмотреть, но и попробовать
Тепло у домашнего очага
Бросай гаджеты, пойдем в поход!
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Раскрывая тайны степной цивилизации
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Не смолкают струны дружбы
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Без права выезда на тротуар
Аким Алматинской области освобожден от должности
Сделать Улытау точкой притяжения
Экс-глава МЧС стал акимом
Учитель нации и хранитель слова
День работников нефтегазового комплекса
Уходят мальчишками – вернутся мужчинами
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Спортзал построили всем миром
Главный герой – купец и меценат
Что происходит с реальными зарплатами в Казахстане
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Бросай гаджеты, пойдем в поход!
Не только посмотреть, но и попробовать
Цветут и пахнут
От сердца к сердцу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]