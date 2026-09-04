Промышленная кооперация в рамках ЕАЭС

Проекты
Анвар Ахметов

Предприятия Казахстана примут участие в новых кооперационных проектах на пространстве Евразийского экономического союза.

фото с сайта eec.eaeunion.org

Ряд решений на этот счет был принят вчера на очередном заседании совета ЕЭК, прошедшем в режиме онлайн. Казахстанскую сторону представлял заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Как сообщила пресс-служба Правительства, речь в данном случае шла о кооперационном проекте по строительству в Московской области предприятия по выпуску лаков и красок АКРУС. Здесь же планируется выпускать лакокрасочные материалы с более высокими характеристиками защиты от коррозии и воздействия огня по сравнению с существующими аналогами. Осуществление проекта рассчитано на пять лет и стартует уже в этом году.

Участниками проекта станут белорусский НПП «Орион-ВК», казахстанское ТОО «Asyl Construction», которое обеспечит часть поставок материалов и технологического оборудования, и российское ООО «АКЗ покрытия».

Еще одним новым кооперационным проектом станет строительство новой линии смешивания на базе Самарского гипсового комбината. Проект предусматривает увеличение производства сухих смесей строительного и специального назначения на 75,5 тыс. тонн в год. С казахстанской стороны в нем примет участие ТОО «Элита», которое будет оказывать инжиниринговые и строительные услуги, с белорусской – ЗАО «Ремеза». Прогнозируемый экономический эффект для бюджета Казахстана за счет налоговых поступлений от реализации этого проекта составит около 180 млн тенге.

Следует напомнить, что в 2025 году был одобрен и кооперационный проект по производству сельхозтехники в Акмолинской области. Как известно, кооперационные проекты в рамках ЕАЭС получают льготное финансирование по сниженной ставке за счет субсидирования процентной ставки по займам для их осуществления. Проекты призваны способствовать технологическому развитию и созданию новых моделей производства, расширению торгово-экономических связей в странах экономического союза.

На вчерашнем заседании были приняты поправки в ряд документов по аграрной отрасли. В частности, речь идет об изменениях в метод полевой апробации сортовых посевов сельскохозяйственных культур.

Кроме того, решено внести изменения в Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и объектам на таможенной границе и территории стран ЕАЭС. Они направлены на оптимизацию применения карантинных фитосанитарных мер в отношении вируса мозаики пепино, которому подвержены томаты, перцы и баклажаны. Предусматривается исключить требование об отсутствии этого вируса у данной продукции при условии обеспечения достаточной степени карантинной фитосанитарной безопасности страны.

Также принято решение по изменению перечня подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе и территории стран ЕАЭС. В частности, будет отменено обязательное оформление фитосанитарного сертификата на древесный упаковочный и крепежный материал при наличии на нем маркировки, предусмотренной едиными требованиями.

На совете также приняты изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек». Поправки устанавливают обязательные требования к игрушкам, предназначенным для детей до 14 лет, и направлены на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, а также на недопущение выпуска в обращение игрушек, не соответствующих установленным нормам безопасности.

В заключение стороны обсудили и приняли решения по ряду других процедурных вопросов, касающихся деятельности других отраслей и самой ЕЭК, сообщила пресс-служба Правительства РК.

#заседание #проекты #совет ЕЭК

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