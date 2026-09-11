От сердца к сердцу

Магазин солидный, всегда людный. Я выбрала пару вещей, пошла за них платить, а на кассе стояла приветливая девушка приятнейшей славянской внешности. Секунду назад она обсуждала рабочие накладные с коллегой на русском языке, но, повернувшись к клиенту, аксакалу, желавшему приобрести несколько хозяйственных мелочей, с мягкой интонацией и на чистом казахском назвала сумму покупки и пожелала доброго дня.

Признаться, в первую секунду я опешила. Ни акцента, ни запинки, ни тени искусственности. Увидев мое замешательство, девушка лишь доброжелательно улыбнулась. Мы познакомились.

Яна Добровольская родилась в Кербулакском районе области Жетысу, в уютном поселке Коксай.

– Наш поселок совсем небольшой, но удивительно дружный, – вспоминает Яна. – Представители разных этносов всегда жили рядом, деля и праздники, и будничные заботы. Мои родители всю жизнь занимались крестьянским хозяйством. Они всегда были в работе, не читали мне долгих нотаций о том, как надо жить. Просто своим примером, отношением к земле и людям показали, что такое честность, порядочность, отзывчивость и трудолюбие. Сейчас они уже на заслуженном отдыхе, и я бесконечно благодарна им.

Самые маленькие жители поселка вместе играли и делали уроки, бегали к речке, делили пополам горячие плюшки и баурсаки, ходили друг к другу в гости. Казахские обычаи гос­теприимства, традиция встречать любого вошедшего в дом с открытой душой, особое, бережное почитание старших – все это впитывалось естест­венно, без специальных учебников. Такая вот этнопедагогика.

– Казахская речь звучала вокруг меня постоянно, – делится девушка. – Сначала я запоминала отдельные слова в играх, потом стала понимать шутки сверстников, вникать в разговоры взрослых. Постепенно пришла настоящая любовь к эстетике, музыкальности этого языка. Когда ты растешь среди искренней доброты, язык твоих друзей не может оставаться чужим. Он становится частью тебя самого.

Большую роль в судьбе Яны сыграла родная Коксайская средняя школа. Годы учебы она вспоминает с особой нежностью. В сельской школе отношения между учителями и учениками всегда строятся на доверии, педагог видит ребенка каждый день не только за партой, но и знает всю его семью.

– Нам очень повезло с учителями. Они не просто давали нам базовые знания по предметам, они учили нас главному – любить свою малую родину, беречь культуру родного края и с уважением относиться к государственному языку, – говорит Яна. – С особой теплотой я всегда вспоминаю свою первую учительницу – Джумажанову Бакыт Ешмухамбетовну. Именно она научила не бояться трудностей и верить в свои силы. Для первоклашки учитель – это целый мир. Бакыт Ешмухамбетовна стала для меня настоящей наставницей, заложившей искренний интерес к знаниям.

После выпускного вечера девушка решила связать свою жизнь со словом и поступила в Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова на филологический факультет по специальности «русский язык и литература».

Годы студенчества в Талдыкоргане научили Яну глубокому пониманию структуры речи, умению слушать собеседника и бережно обращаться с каждым словом. И хотя судьба распорядилась так, что в школу преподавать Яна не пошла, филологическая база осталась с ней навсегда.

– Пусть я работаю не в школьном классе, полученное образование выручает меня каждый день, – отмечает она. – Филология – это в том числе и наука о человеческом общении. Она учит чувствовать собеседника, подбирать верные интонации, грамотно доносить мысль и находить общий язык с самыми разными людьми.

Сегодня рабочее место Яны далеко от академических аудиторий, она трудится менеджером-консультантом в магазине сантехники. Вокруг – ряды смесителей, отопительных котлов, насосов, фитингов и сложных соединительных узлов. Казалось бы, сугубо техническая сфера, где важны лишь технические характеристики. Однако именно здесь знание государственного языка ежедневно помогает строить теплое, доверительное общение.

– Покупатели к нам приходят совершенно разные: опытные сантехники, строители, пожилые люди, семьи, которые делают ремонт своими силами, – рассказывает Яна. – Подавляющее большинство наших клиентов общаются на казахском языке. Иногда человеку предстоит сложный выбор – например, собрать систему отопления для дома, – и ему важно излагать свои мысли на том языке, на котором он думает. И когда в ответ на вопрос на казахском я спокойно начинаю отвечать, разъяснять разницу между типами радиаторов или подбирать диаметр трубы, у покупателя буквально меняется взгляд.

Сначала на лицах читается легкое изумление – русская девушка в торговом зале уверенно оперирует строи­тельными терминами на казахском языке. А затем барьер исчезает. Лица теплеют, в глазах появляются искренняя радость и глубокое уважение.

– В таких ситуациях диалог мгновенно становится открытым, – улыбается героиня. – Пропадает настороженность, которая иногда бывает у покупателей в магазинах. Люди чувствуют уважение к себе и свое­му языку, и общение переходит на совсем другой, почти семейный уровень. Нередко потом возвращаются со словами: «Яна, мы только к вам, помогите подобрать остальное». Разве это не лучшая оценка работы?

Кстати, супруг Яны тоже русский и тоже свободно говорит по-казахски. В их доме двуязычие воспринимается абсолютно органично. Супруги убеждены, что для тех, кто родился и живет в Казахстане, знание государственного языка – это естественная внутренняя потребность, признак культуры и душевной зрелости.

– Мы с мужем единодушны в том, что знание казахского языка – это огромное богатство, – подчеркивает Яна. – И эту любовь, это бережное отношение мы обязательно будем передавать нашим будущим детям. Ведь язык – это не просто инструмент для бытовых разговоров в магазине или на улице. Это живая душа народа, его песни, пословицы, его мудрость и многовековая история. Через язык ты начинаешь по-настоящему глубоко понимать традиции земли, на которой живешь.

Яна не считает свое владение языком каким-то исключительным под­вигом и искренне удивляется, когда в этом видят сенсацию. По ее мнению, возможность свободно понимать соседа – это то, что делает общество цельным и спокойным.

– Знание языка сближает, стирает искусственные границы и делает нас ближе друг к другу. Молодежи мне хочется от всей души пожелать: учитесь, читайте, открывайте новое и обязательно учите государственный язык. Не бойтесь сделать ошибку, не стесняйтесь акцента в начале пути – люди вокруг всегда поддержат, подскажут и тепло улыбнутся в ответ. Ведь любое слово, сказанное с искренним уважением от сердца к сердцу, обязательно найдет отклик.

Выходя из магазина на залитую мягким осенним солнцем улицу Талдыкоргана, невольно думаешь о том, как много значат такие простые человеческие истории. В них нет высокопарных лозунгов, в них много души, много любви к окружающим и уважения к Родине. Много того настоящего, что делает нас умнее, добрее и чище.