Яркие краски Flamingo Fest

Напомним, впервые Flamingo Fest прошел в Коргалжынском районе в прошлом году. Идея фестиваля объединила несколько направлений: культуру, экологическое просвещение и развитие туризма. Такой формат оказался интересен участникам, и в этом году Flamingo Fest снова встречал гостей. Его символом стал розовый фламинго, ведь Коргалжынский край издавна славится тем, что именно здесь находится самая северная в мире точка гнездования этих красивых птиц. Чтобы понаблюдать за ними, сюда ежегодно съезжаются любители дикой природы, туристы и фотографы из разных стран.

Праздничную программу открыл народный ансамбль танца «Молодость» из Атбасарского района. Юные танцовщицы показали хореографичес­кую постановку «Фламинго», передав легкость и грацию птиц. Продолжился концерт выступлением квартета «Нұрлы саз» из Коргалжынского района. Участникам фестиваля также были представлены изделия ручной работы, выполненные местными мастерами. Особый интерес вызвала выставка Flamingo Art, знакомящая с творчеством акмолинских художников, изобразивших красоты родного края.

А кульминацией мероприятия стала экскурсия к местам обитания розовых фламинго. Ради нее многие и приехали в Коргалжын. Участников сопровождали опытные гиды и специалисты заповедника. Во время поездки они рассказывали об особенностях местной экосистемы, ареале птиц и правилах поведения на природной территории.

Фестиваль Flamingo Fest помогает рассказывать о Коргалжынском крае через его главные богатства – природу, культуру и традиции. А розовые фламинго, ежегодно возвращающиеся на родные озера, остаются одним из главных символов этого уникального уголка Акмолинской области.

Фестиваль продлился до самого вечера, подарив посетителям хорошее настроение, прекрасные фотографии и уверенность, что этот яркий и познавательный праздник обязательно должен состояться в будущем году.