Органы прокуратуры Алматинской области направили возвращённые государству денежные средства на строительство социальных объектов, передает Kazpravda.kz
В Уйгурском районе Алматинской области ведётся строительство врачебных амбулаторий в сёлах Малый Дихан, Диирмен и Ават, а также фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Дардамты и Шырын.
Заместитель прокурора Уйгурского района посетил строительные объекты и ознакомился с ходом работ.
Указанные проекты направлены на решение вопроса обеспечения населения качественной медицинской помощью.
Реализация проектов позволит значительно упростить доступ к медицинским услугам для более чем 10 тысяч сельских жителей.
Подрядные организации ориентированы на строгое соблюдение сроков, обеспечение качества работ и эффективное использование бюджетных средств.