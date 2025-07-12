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В Уйгурском районе Алматинской области ведётся строительство врачебных амбулаторий в сёлах Малый Дихан, Диирмен и Ават, а также фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Дардамты и Шырын.

Заместитель прокурора Уйгурского района посетил строительные объекты и ознакомился с ходом работ.

Указанные проекты направлены на решение вопроса обеспечения населения качественной медицинской помощью.

Реализация проектов позволит значительно упростить доступ к медицинским услугам для более чем 10 тысяч сельских жителей.

Подрядные организации ориентированы на строгое соблюдение сроков, обеспечение качества работ и эффективное использование бюджетных средств.