Возвращённые средства – на благо населения

Возврат активов
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Органы прокуратуры Алматинской области направили возвращённые государству денежные средства на строительство социальных объектов, передает Kazpravda.kz

Фото: depositphotos.com

В Уйгурском районе Алматинской области ведётся строительство врачебных амбулаторий в сёлах Малый Дихан, Диирмен и Ават, а также фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Дардамты и Шырын.

Заместитель прокурора Уйгурского района посетил строительные объекты и ознакомился с ходом работ.

Указанные проекты направлены на решение вопроса обеспечения населения качественной медицинской помощью.

Реализация проектов позволит значительно упростить доступ к медицинским услугам для более чем 10 тысяч сельских жителей.

Подрядные организации ориентированы на строгое соблюдение сроков, обеспечение качества работ и эффективное использование бюджетных средств.

#Алматинская область #возврат активов #Социальные объекты

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