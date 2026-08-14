Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство школы в Астане

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В рамках поручения Главы государства по развитию социальной инфраструктуры и повышению качества жизни граждан Правительство продолжает реализацию социально значимых проектов. В этих целях из Специального государственного фонда 7 млрд теңге направлено на строительство современной школы в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Завершение реализации проекта запланировано до конца следующего года.

Необходимость возведения школы обусловлена демографическим ростом. В квадрате застройки сейчас функционируют 4 государственные школы, при этом сохраняется дефицит ученических мест. Новый объект позволит снизить нагрузку на действующие образовательные учреждения в столице – школы № 84, 85, 89 и 97.

В целом, возвращенные активы направляются на проекты, имеющие для граждан практическое значение. Правительством одобрено финансирование более 500 социальных проектов на сумму свыше 610 млрд теңге. Средства выделяются на строительство и модернизацию объектов образования, здравоохранения, спортивной и коммунальной инфраструктуры по всей стране. В сфере образования одобрена реализация 17 проектов на общую сумму 64,4 млрд теңге. Средства направлены на строительство новых объектов образовательной инфраструктуры и создание современных условий для обучения детей и молодежи.