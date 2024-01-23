Впереди много работы

Главным культурным событием медной столицы Казах­стана в прошлом году стала премьера спектакля «Ғұмырға тең бір күн», который повествует о периоде становления медной металлургии в Жезказгане и жизни металлурга Султанбека Елемесова с момента его перевода с Карсакпайского на Жезказганский медеплавильный завод. 21 февраля 1973 года его бригада под руководством мастера смены Жамбыла Ибраева освоила технологию плавки и выдала первую жезказганскую черновую медь. Это событие навсегда вошло в историю казахстанской металлургии. Впоследствии Султанбеку Елемесову было присвоено звание почетного металлурга СССР, его наградили орденом Трудового Красного Знамени и несколькими медалями.

Спектакль поставлен по мотивам произведения писателя Токена Альжантеги по инициа­тиве почетного металлурга Казахстана Толегена Букурова. Зрители, в числе которых были сотрудники Жезказганского медеплавильного завода, тепло приняли премьеру исторической постановки.

– Для меня 2023-й стал показателем всей проведенной работы с 2020 года, когда я пришел сюда, – отметил директор теат­ра им. С. Кожамкулова Досхан Сакен. – В 2023 году труппа приняла участие в восьми театральных фестивалях разного уровня. В Актобе на V Международном фестивале экспериментальных спектаклей Balausa наш актер Мади Саденов получил приз за лучшую мужскую роль в постановке «Көксерек».

На Республиканском театральном фестивале в Караганде кожамкуловцы удостоились двух наград – за лучшую мужскую роль (Ардык Жаркынбеков) и лучшую режиссуру спектакля «Шахан Шері», эта же постановка получила специальный приз на XXIX Республиканском фестивале казахстанских театров, посвященном 125-летию Темирбека Жургенова, в Петропавловске.

Большие успехи демонстрирует и кукольная труппа. Ее постановка «Ақсақ құлан» получила 1-е место на театральном фестивале в Шымкенте, а в Алматы удостоилась приза в номинации «Новое видение». Не обошла вниманием искусство жезказганского театра и Ассоциация театральных критиков Казахстана: премией за «Мультимедийную сценографию года» награжден художник театра Жумабай Сарсенов за работу в спектакле «Ақсақ құлан».

– Мы начали представлять эти три постановки в один год, – рассказал Досхан Сакен. – И если взять за основу разбор театральных критиков, то они выбирают «Шахан Шері», ведь эта работа писателя Мухтара Магауина впервые прозвучала на сцене. Что касается спектакля «Көксерек», то существует немало постановок, с которыми его сравнивают критики.

Но есть и другой, ставший визитной карточкой театра, спектакль – «Ғашықтар» («Влюбленные»). Он не был представлен на фестивалях, но имел оглушительный успех у жезказганских и сатпаевских зрителей. Самая обсуждаемая трагичная история любви нашла такой отклик у публики, что сегодня в театр поступает немало предложений о сотрудничестве и спонсорстве.

– «Ғашықтар» – это наш народный спектакль, который принес нам кассу, славу, – говорит директор театра. – Если честно, благодаря полюбившейся постановке мы смогли решить ряд бытовых вопросов.

Сегодня в драмтеатре служат 30 актеров, в кукольной труппе – 12. В 2022 году на 50-летие театра кожамкуловцам подарили новый автобус для гастролей. Они уже побывали в Петропавловске, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актобе. Планировали выезд в Азербайджан, но не сложилось. Тот факт, что артисты могут свободно путешествовать по городам Казахстана, – это весомый плюс.

– Творческая активность дает свои плоды, – считает Досхан Сакен. – В один год два наших артиста получили приз за лучшую мужскую роль – это серьезное достижение и стимул для других талантливых артистов.

В планах на текущий год – спектакли «Доходное место» и «Султан Бейбарс».

– Российский режиссер, актер кино и театра Азамат Нигманов вновь вернется в театр, чтобы поставить «Доходное место», – отметил Досхан Сакен. – Недавно он сыграл главную роль в сериале «Мошенники». Стоит отметить, что областной департамент по экономическим расследованиям проявил интерес к постановке, надеемся на сотрудничество, консультативную помощь. Также ждем гостей из Беларуси. Совместная работа будет продолжена, чтобы артисты могли развиваться в новом культурном пространстве.

Пока же в театре полным ходом идет подготовка к премьерам, намеченным на этот год. Проводятся полная модернизация сцены, замена оборудования, освещения, штакетного механизма. Возобновляются и творческие командировки артистов в ведущие театры соседних стран. Так, в Москву едут актеры, получившие награды на фестивалях, еще одна кандидатура обсуждается.

– Я написал письма Евгению Миронову – худруку Театра наций, Владимиру Машкову – худ­руку театра Табакова, в театр «Ленком», и мы получили пригласительные на культовые их спектакли, – продолжает Досхан Сакен. – Рассчитываем посмотреть легендарный спектакль «„Юнона“ и „Авось“» в редакции 1981 года, где играл Николай Караченцов, а также спектакли «Война и мир», «Царь Эдип» и другие.

Несомненно, артистов театра, основанного выпускниками Щепкинского театрального училища, тепло встречают в Москве. Театральное сообщество также прекрасно знает, что любимый миллионами знаменитый актер советского и российского театра и кино Олег Янковский родился в Жезказгане. И российские гости всегда просят отвезти их в поселок Карсакпай, показать дом, где жила семья Янковских.

Творческие поездки необходимы для артистов: это не только яркие впечатления, но и подготовка к новым ролям, понимание новых направлений в искусстве, которые можно внедрять в своем творчестве, – ведь кожамкуловцы намерены и в будущем покорять театральные фестивали, в том числе и за рубежом.

Среди творческих планов теат­ра – сотрудничество с коллегами из Павлодара. В 2024 году Казах­стан отметит 125-летие выдающегося ученого, академика Каныша Сатпаева. Уроженец Павлодарской области открыл крупнейшие мес­торождения меди и марганца в Жезказгане, Карсакпае. Совместный межобластной проект пока на стадии обсуждения, и речь в нем идет не только о театрах, но и о музеях и других творческих коллективах.