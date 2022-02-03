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Впервые в истории олимпийский огонь передали роботы под водой в Пекине
В первый день эстафеты олимпийского огня в Пекине горящий эстафетный факел впервые в истории Олимпиад передавался роботом под водой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mobile-review.com.

В Зимнем олимпийском парке в Пекине первый эстафетный день завершили роботы-амфибии, которые передали горящий факел под водой, обеспечив зажжение одного факела от другого и сохранив пламя олимпийского огня как над водой, так и под водой.

Эстафета олимпийского огня началась 2 февраля и продлится до 4 февраля в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу в 11 закрытых зонах и будет завершена автономным транспортным средством в парке Шоуган.

В первый день эстафеты олимпийского огня эстафетный факел передавался в Пекинском олимпийском лесопарке и зимнем олимпийском парке.

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