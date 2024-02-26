Впервые за годы независимости в Национальной академии наук при Президенте РК создан Совет молодых ученых
13
Айгуль Турысбекова, Алматы
В Казахском национальном университете им. аль-Фараби собрались лидеры науки из Астаны, Караганды, Кокшетау, Туркестана и других регионов страны. Если обратиться к цифрам, сегодня в научном сообществе республики трудится около 22 тыс. ученых. Средний возраст научного сотрудника – 57 лет, 15% из них достигли пенсионного возраста. С 2013 года наблюдается массовый отток интеллектуалов за рубеж. В стране – 59 научно-исследовательских институтов, где медианный возраст сотрудников составляет 69 лет.