Впервые за годы независимости в Национальной академии наук при Президенте РК создан Совет молодых ученых

Сегодня отечественной науке служат всего 813 молодых ученых. Происходит и старение кадров, и «утечка мозгов» из страны, поэтому необходимо обеспечить приток молодых ученых, не прерывая преемственность поколений. Исходя из сложившейся ситуации, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал произвести коренное омоложение отечественной науки. «Уверен, наши студенты и молодые ученые являются главными сторонниками реформ и верят в реальность перемен. Мы проводим все преобразования ради будущего нашей страны – сегодняшней и завтрашней молодежи. Только вместе мы сможем задать новые ориентиры государственного и общественного развития», – говорил Глава государства на встрече со студентами и молодыми учеными в Алматы.

Одним из важных шагов на пути к формированию науки нового времени стало создание Совета молодых ученых. Этой организации предстоит заняться реализацией масштабной стратегии Национальной академии наук по привлечению молодых талантов в научную среду. В ходе встречи с молодыми лидерами науки президент НАН Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что совет станет эффективной организацией, которая объединит всех молодых ученых и получит необходимые инструменты для своей деятельности.

Он сообщил, что накануне был избран президиум Совета молодых ученых. В его состав вошли признанные лидеры, молодые, но уже состоявшиеся ученые страны, члены Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, Национального курултая, председатели объединений молодых ученых. По итогам открытого голосования членов президиума председателем совета избран заведую­щий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологий, кандидат биологичес­ких наук, PhD, ассоциированный профессор Максат Жабагин. Было объявлено, что он также включен в руководящий состав академии и назначен советником ее президента, чтобы доносить новаторские идеи, предложения, рекомендации молодых ученых и сделать решения совета более продуктивными. Это позволит молодым ученым напрямую участвовать в принятии ключевых решений Национальной академии наук через своего председателя.

При этом структура Совета молодых ученых будет идентична структуре Академии наук, его работа выстроена по отделениям,­ будут представительства в регио­нах. Впервые для защиты прав молодых ученых в казахстанской науке введена должность омбудсмена. Им стал ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, PhD Муслим Хасенов. Ему поручена миссия по продвижению и укреплению статуса молодых ученых. Одна из важных задач – определить статус молодого ученого на законодательном уровне, чтобы привлекать талантливую молодежь в науку и оказывать ей социальную поддержку.

– Повысив статус Совета молодых ученых при Национальной академии наук, полагаем, что он превратится в эффективно работающую организацию, объе­диняющую ведущих молодых ученых всей страны и имеющую все необходимые полномочия для своей деятельности. Считаю, что молодые ученые должны не только вносить свои предложения, но и непосредственно участвовать в решении существующих проб­лем в научной сфере, – отметил Ахылбек Куришбаев.

В свою очередь Максат Жабагин озвучил задачи совета. Это объединение ведущих молодых ученых страны, выработка рекомендаций для повышения их статуса, создание условий для возвращения талантливых исследователей в Казахстан. Отныне ведущие молодые ученые в качестве экспертов будут представлять независимые аналитические рекомендации, участвовать в экспертно-аналитической деятельности академии, популяризации науки, в проведении форсайтных исследований, а также в подготовке Национального доклада по науке. Деятельность сообщества будет тесно интегрирована с национальной научной и образовательной политикой республики, а также с программами поддержки инноваций и технологического развития. Кроме того, будут созданы представительства в регионах с целью полной интеграции отрас­левой науки с приоритетными направлениями исследований.

Обращаясь к участникам встречи в режиме online, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что ведомство занимается регулятивными воп­росами, в том числе финансирования, законодательного, нормативно-правового обеспечения, а сообщества ученых должны работать на принципах саморегулирования. Он напомнил, что Национальная академия наук на пике своего расцвета славилась демократическими принципами, когда ученые могли коллегиально принимать решения, вырабатывать рекомендации.

– Нам важно иметь сильный коллегиальный орган, который будет давать точечные и четкие системные рекомендации, – подчеркнул глава ведомства.

По его словам, в этом году стоит­ задача выработать совместными усилиями принципиально новый механизм определения научно-технических приоритетов. Предстоят позитивные перемены, связанные с пакетом изменений в действующий Закон РК «О науке», предусматривающий налоговые преференции, доплаты по научным степеням, предоставление льготного жилья­ для молодых ученых. Саясат Нурбек предложил продолжить системный обоюдный диалог по шлифованию законодательства и нормативных документов.

На текущий момент предложена к разработке Единая информационная система науки Казахстана, которая будет содержать всю базу данных о научном потенциа­ле страны и будет интегрирована со всеми субъектами научной деятельности. На рассмотрение Мажилиса внесен законопроект «О науке и технологической политике», который определяет правовой статус Национальной академии наук при Президенте РК как высшей научной организации, регламентирует ее форму управления, функции, а также источники финансирования.

Участники «круглого стола» поделились своими идеями по развитию научной экосистемы и приоритетным сферам научных исследований, внесли предложения по повышению роли молодых ученых в науке и мерам их социальной поддержки.