Врач: папа Франциск не находится при смерти

Ранее у главы Римской католической церкви развилась двусторонняя пневмония, ему назначили антибиотики, передает Kazpravda.kz
В клинике Джемелли заявили, что папе римскому Франциску не грозит немедленная смерть, лечение пневмонии продолжается, нужно время, чтобы оно подействовало, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CNN.
«Папа вне опасности? Нет. Обе двери открыты. Рискует ли он немедленно умереть? Нет. Терапии нужно время, чтобы подействовать», — сказал на пресс-конференции хирург Серджио Альфьери, который в прошлом оперировал понтифика.
Ранее сообщалось, что у Франциска развилась двусторонняя пневмония, ему назначили антибиотики.
«Лабораторные тесты, рентгеновский анализ грудной клетки, состояние Святого Отца демонстрирует сложную картину», - информировала пресс-служба Ватикана.